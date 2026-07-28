Pesquisa Genial/Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico em Minas Gerais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados na disputa presidencial no estado de Minas Gerais, segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira, 28.

No cenário de primeiro turno estimulado pelo estudo, Lula registra 30% das intenções de voto. Já Flávio aparece com 29%. Entre os demais nomes listados no levantamento, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 12%.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece com 4%. Renan Santos (Missão) tem 2%. Já Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) têm 1% cada um.

Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 9% neste cenário, enquanto 11% dos entrevistados se dizem indecisos.

<span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4 [&_a]:text-colors-exame90 [&_a]:underline">﻿</span>

Segundo turno

No primeiro cenário projetado de segundo turno, Lula atinge 38% das intenções de voto contra 35% do senador Flávio Bolsonaro. Outros 18% declaram voto em branco ou nulo, e 9% estão indecisos.

Nas simulações contra governadores da oposição, o desempenho do petista se mantém estável. Lula perde apenas para Zema, que registra 39% a 37%. Votos brancos e nulos somam 15%, e 9% se dizem indecisos.

Em um embate contra Caiado, Lula vence por 38% a 30%. Neste cenário, 22% declaram voto branco ou nulo, e 10% não sabem em quem votar.

Contra o candidato do Missão, Lula registra 39% ante os 24% de Renan Santos, com 25% do eleitorado preferindo votar branco ou nulo – o maior índice nas simulações de segundo turno – e 12% sem saber.

Avaliação do governo e índices de rejeição

O governo Lula é aprovado por 42% dos entrevistados e considerado positivo por 31%, enquanto 51% desaprovam a gestão federal.

Quando questionados sobre a viabilidade das candidaturas, cerca de 59% dos eleitores dizem que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, consolidando a maior taxa de rejeição da pesquisa.

Romeu Zema fica em segundo, com 53% de rejeição. Já a resistência ao presidente oscila em 51%.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.482 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09333/2026.