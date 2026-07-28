Genial/Quaest: Marília Campos tem 18% e Aécio Neves, 16%, em corrida ao Senado em Minas Gerais

A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), aparece na liderança das simulações para o Senado em Minas Gerais na pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira, 28. O levantamento testou quatro cenários distintos para a disputa pelas duas vagas ao Senado, e a petista lidera em todos eles.

No cenário 1, Marília soma 18% dos votos totais consolidados, seguida pelo deputado federal Aécio Neves (PSDB), com 16%. Na sequência aparecem Carlos Viana (PSD), com 11%; Marcelo Aro (PP), com 10%; Domingos Sávio (PL), com 9%; e Eros Biondini (PL), com 8%.

Mais atrás estão Áurea Carolina (PSOL), com 3%, e Euclydes Pettersen (Republicanos), Jarbas Soares Júnior (PSB) e Maria Lúcia Cardoso (MDB), todos com 1%. Vanessa Portugal (PSTU) não pontua.

Os indecisos representam 10%, enquanto 12% afirmam votar em branco, nulo ou dizem que não irão votar.

Cenários alternativos

No cenário 2, sem Eros Biondini e Jarbas Soares Júnior, Marília amplia sua vantagem para 20%. Aécio Neves permanece com 16%, seguido por Carlos Viana (11%), Marcelo Aro (11%) e Domingos Sávio (8%).

Pastor Edésio de Oliveira (PL), incluído nesta simulação, estreia com 5%. Áurea Carolina registra 2%, enquanto Euclydes Pettersen e Maria Lúcia Cardoso têm 1% cada. Vanessa Portugal segue sem pontuar.

Os indecisos sobem para 12% e os votos brancos, nulos ou de eleitores que não pretendem votar chegam a 13%.

Já no cenário 3, sem Carlos Viana e Pastor Edésio de Oliveira, Marília registra 19%, enquanto Aécio mantém 16%. Marcelo Aro sobe para 12%, Domingos Sávio alcança 10% e Eros Biondini registra 8%.

Euclydes Pettersen e Áurea Carolina aparecem com 3% cada. Jarbas Soares Júnior e Maria Lúcia Cardoso têm 1%, e Vanessa Portugal continua sem pontuar. Os indecisos chegam a 14%, enquanto brancos, nulos e não votariam somam 13%.

No cenário 4, sem Aécio Neves, Marília Campos lidera com 19%. Carlos Viana, Domingos Sávio e Marcelo Aro aparecem empatados com 11% cada. Eros Biondini registra 8%, Áurea Carolina tem 3%.

Euclydes Pettersen, Jarbas Soares Júnior e Maria Lúcia Cardoso marcam 1% cada. Vanessa Portugal novamente não pontua. Neste cenário, os indecisos sobem para 17%, mesmo percentual dos entrevistados que afirmam votar em branco, nulo ou não pretendem votar.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.482 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-03490/2026.