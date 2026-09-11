Datafolha para senador em Minas: Marília, Viana, Aécio, Sávio e Aro empatam tecnicamente

Marília Campos (PT): 3%

Carlos Viana (PSD): 3%

Marcelo Aro (PP): 2%

Domingos Sávio (PL): 1%

Áurea Carolina (PSOL): 1%

Aécio Neves (PSDB): 1%

Outras respostas: 7%

Indecisos: 75%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Foram entrevistados 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-01611/2026.

Por que são duas vagas para o Senado?

Neste ano, o eleitor mineiro precisa votar em dois candidatos ao Senado, e não em apenas um, porque 2026 é o ano em que cada estado e o Distrito Federal renovam duas das suas três cadeiras na Casa.

É por isso que o eleitor vê seis fotos na urna eletrônica ao votar para senador: três ao escolher o primeiro nome e mais três ao escolher o segundo.

Essas pessoas "extras" que aparecem na tela não são outros candidatos a senador, mas sim os suplentes.

Cada candidato ao Senado concorre em uma chapa formada por três pessoas: o titular, o primeiro suplente e o segundo suplente.

Ao votar no titular, o eleitor automaticamente vota também nos dois suplentes dele, que são seus eventuais substitutos.

Os suplentes ganham menos destaque nas campanhas, mas a lei exige que seus nomes apareçam em toda a propaganda eleitoral do candidato titular, ainda que em letras pequenas.

Um suplente assume o mandato de senador quando o titular:

se afasta para ocupar cargos como ministro de Estado, governador, prefeito ou embaixador;

se licencia por mais de 120 dias, por exemplo para tratar da saúde;

morre, renuncia ou perde o mandato por decisão da Justiça Eleitoral (nesses casos, a substituição é definitiva).

Quem assume primeiro é o primeiro suplente. O segundo suplente só entra em cena se o primeiro também não puder exercer o cargo. Cada partido escolhe seu candidato a senador e os dois suplentes durante as convenções partidárias, e essa composição precisa permanecer a mesma até o fim do mandato.

As duas vagas de Minas Gerais no Senado serão preenchidas pelos dois candidatos mais votados no estado em outubro, sem necessidade de segundo turno para esse cargo.