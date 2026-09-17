Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno para a Presidência em 2026, com 50% das intenções de voto contra 43% do atual presidente, segundo pesquisa Gerp.

A vantagem de sete pontos percentuais está fora da margem de erro do levantamento.

Já na simulação de primeiro turno, o cenário de polarização resulta em empate técnico entre os líderes. O senador pontua com 40%, contra 37% do atual mandatário.

Entre os demais nomes, Augusto Cury (Avante) tem 7%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD) com 3% e Renan Santos (Missão) com 2%. Romeu Zema (Novo) e Pablo Marçal (PRTB) registram 1% cada. Brancos, nulos e indecisos somam 8%.

Rejeição e avaliação da atual gestão

O levantamento estatístico mensurou o potencial de veto aos possíveis candidatos.

Neste recorte de múltipla escolha, Lula lidera a rejeição, com 49% dos eleitores afirmando que não votariam no petista de jeito nenhum.

Flávio Bolsonaro aparece na sequência, rejeitado por 40% dos entrevistados no levantamento.

A dificuldade eleitoral do chefe do Executivo reflete diretamente na avaliação da Presidência da República.

Segundo a pesquisa, 50% dos eleitores desaprovam o trabalho realizado pela atual gestão federal, ante 44% que declaram aprovação ao governo em exercício. Aqueles que não souberam ou não responderam somam 6%.

Comparativo histórico e recortes demográficos

Ao analisar a série histórica divulgada pelo instituto desde o mês de junho, a distância no segundo turno oscilou entre um e sete pontos, atingindo agora a maior margem favorável ao candidato do PL.

Em cenários de primeiro turno, a variação temporal entre os líderes nunca superou o limite de empate técnico nas sete medições.

A estratificação da amostra revela recortes claros de preferência no embate direto.

Flávio Bolsonaro avança entre homens, registrando 57% contra 34% do petista, e lidera nos estratos de renda entre cinco e dez salários mínimos.

Em contrapartida, Lula tem vantagem entre as mulheres, marcando 50% ante 44% do adversário, e no segmento que recebe até um salário mínimo.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 14 e 16 de setembro, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado por Gerp Mercadologia e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00535/2026.