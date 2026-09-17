O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno, segundo a nova rodada da pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 17.

Se o segundo turno fosse hoje, o parlamentar teria 47,2% das intenções de voto contra 46,8% do atual mandatário.

Essa é a segunda vez desde maio deste ano que o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Lula em uma simulação de segundo turno.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada no início de setembro, Flávio Bolsonaro marcava 46,4%, enquanto o petista pontuava com 46,2%.

Ambos oscilaram positivamente dentro da margem de erro. Votos brancos, nulos e indecisos somam 6% neste cenário específico, evidenciando uma forte consolidação de votos.

Essa é a primeira pesquisa do instituto divulgada após o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisou uma possível investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por mensagens com oex-banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão foi suspensa após um pedido de vista do ministro Flávio Dino.

Lula vence Zema, Caiado, Cury e Renan

Quando testado contra outros nomes do campo conservador e de centro-direita, o chefe do Executivo consegue vantagem numérica superior à margem de erro. No embate contra o governador de Minas Gerais, Lula lidera com 46,3% ante os 43,7% de Romeu Zema (Novo).

Em um cenário contra o governador de Goiás, o atual presidente vence por 46% a 41,7% sobre Ronaldo Caiado (PSD). O petista também supera o escritor Augusto Cury (Avante), marcando 45,6% contra 37,8%, e vence o ativista Renan Santos (Missão) por 46,1% a 29,7%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06221/2026.