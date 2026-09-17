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Fase de grupos copa 2026

Quanto Memphis Depay ganha no Corinthians? Veja salário do jogador

Holandês receberá R$ 54 milhões líquidos até 2028; novo contrato custará cerca de R$ 135 milhões ao clube

Memphis Depay, da Holanda: jogador renovou contrato com Corinthians até 2028 ( (Foto: Miguel Schincariol / AFP))

Memphis Depay, da Holanda: jogador renovou contrato com Corinthians até 2028 ( (Foto: Miguel Schincariol / AFP))

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08h09.

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Memphis Depay voltou ao centro das atenções após a eliminação do Corinthians na Libertadores. Na quarta-feira, 16, o atacante desperdiçou um pênalti no último lance da derrota por 1 a 0 para o Estudiantes, na Neo Química Arena, resultado que tirou o clube da competição.

A eliminação ocorreu menos de um mês depois do anúncio da renovação do contrato do jogador, concluída após uma negociação marcada por divergências internas, interrupções e mudanças nos valores.

Quanto Memphis Depay ganha no Corinthians?

Pelo novo contrato, Memphis receberá R$ 54 milhões líquidos em salários e direitos de imagem durante 24 meses, de acordo com o ge.

O valor corresponde a uma média de aproximadamente R$ 2,25 milhões líquidos por mês.

Antes da renovação, Memphis custava aproximadamente R$ 6 milhões mensais ao Corinthians, somando salário, direitos de imagem, luvas e outras obrigações previstas no primeiro contrato.

O novo acordo, no entanto, vai além da remuneração mensal. Memphis receberá cerca de R$ 103,7 milhões em valores fixos, R$ 54 milhões líquidos em salários e direitos de imagem; R$ 42 milhões líquidos referentes à dívida do contrato anterior; e R$ 7,7 milhões em verba de marketing, que deve ser paga por patrocinadores.

Se as empresas parceiras não bancarem a verba de marketing, o próprio Corinthians terá de assumir o pagamento.

Quanto o novo contrato custará ao Corinthians?

O custo do novo contrato para o Corinthians será de aproximadamente R$ 135 milhões. A cifra é maior do que o montante líquido destinado ao atacante porque inclui impostos, encargos trabalhistas, férias, 13º salário e despesas relacionadas ao pagamento da dívida.

Os salários e os direitos de imagem terão um custo estimado de R$ 79 milhões para o clube. Já a operação para quitar a dívida do primeiro contrato custará cerca de R$ 56 milhões.

Parte dessa diferença envolve encargos trabalhistas. Outra parcela decorre da necessidade de pagar luvas no exterior, com conversão cambial e taxas.

Como foi a novela da renovação de Memphis?

O primeiro contrato de Memphis terminaria em 31 de julho de 2026. As conversas para a renovação se arrastaram por semanas e chegaram a ser encerradas antes de serem retomadas.

Segundo o Blog do Nicola, parte considerável da cúpula do Corinthians era contrária à permanência por causa do custo do jogador. A continuidade era defendida pelo técnico Fernando Diniz e também contava com o apoio de parte da torcida.

O presidente Osmar Stabile voltou atrás e retomou as negociações. Para permanecer no Corinthians, Memphis aceitou reduzir valores e retirar benefícios previstos na proposta anterior.

A dívida do primeiro contrato havia sido calculada inicialmente em R$ 77 milhões pela Diretoria Financeira, mas o jogador concordou em fixar o montante líquido em R$ 42 milhões.

Memphis também aceitou reduzir a verba de marketing de R$ 15,4 milhões para R$ 7,7 milhões e abriu mão de uma ajuda de custo mensal de R$ 250 mil. O benefício somaria R$ 6 milhões ao longo dos dois anos.

O novo vínculo também não prevê o pagamento da hospedagem do atacante. No acordo anterior, o clube gastava aproximadamente R$ 250 mil por mês para manter o jogador no hotel Rosewood, em São Paulo.

 

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