Pesquisa Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44%, no segundo turno

Em uma eventual disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece novamente com 46% das intenções de voto, à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), que segue com 44%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. Não houve mudanças em comparação com a última pesquisa divulgada.

Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, o cenário é de empate técnico.

Simulação do 2º turno:

Lula x Flávio Bolsonaro:

Lula (PT): 46% (eram 46%)

46% (eram 46%) Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 44%)

44% (eram 44%) Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 9%)

8% (eram 9%) Indecisos: 1% (eram 2%)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46% (eram 46%)

46% (eram 46%) Ronaldo Caiado (PSD): 41% (eram 41%)

41% (eram 41%) Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 11%)

10% (eram 11%) Indecisos: 2% (eram 2%)

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48% (eram 48%)

48% (eram 48%) Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)

39% (eram 39%) Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 12%)

11% (eram 12%) Indecisos: 2% (eram 2%) Lula x Renan Santos Lula (PT): 48% (eram 47%)

48% (eram 47%) Renan Santos (Missão): 37% (eram 38%)

37% (eram 38%) Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 13%)

12% (eram 13%) Indecisos: 2% (eram 2%) Lula x Augusto Cury Lula (PT): 45%

45% Augusto Cury (Avante): 43%

43% Em branco/nulo/nenhum: 10%

10% Indecisos: 2%