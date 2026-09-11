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Pesquisa Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44%, no segundo turno

Não houve mudanças em comparação com a última pesquisa divulgada

Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil | Jefferson Rudy/Agência Senado)

Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil | Jefferson Rudy/Agência Senado)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18h51.

Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 19h06.

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Em uma eventual disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece novamente com 46% das intenções de voto, à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), que segue com 44%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. Não houve mudanças em comparação com a última pesquisa divulgada.

Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, o cenário é de empate técnico. 

Simulação do 2º turno:

Lula x Flávio Bolsonaro:

  • Lula (PT): 46% (eram 46%)
  • Flávio Bolsonaro (PL):44% (eram 44%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 9%)
  • Indecisos: 1% (eram 2%)

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 46% (eram 46%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 41% (eram 41%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 11%)
  • Indecisos: 2% (eram 2%)

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 48% (eram 48%)
  • Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 12%)
  • Indecisos: 2% (eram 2%)

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 48% (eram 47%)
  • Renan Santos (Missão): 37% (eram 38%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 13%)
  • Indecisos: 2% (eram 2%)

Lula x Augusto Cury

  • Lula (PT): 45%
  • Augusto Cury (Avante): 43%
  • Em branco/nulo/nenhum: 10%
  • Indecisos: 2%

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01833/2026.

Acompanhe tudo sobre:PolíticaEleições 2026

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