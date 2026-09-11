Pesquisa Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44%, no segundo turno

Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil | Jefferson Rudy/Agência Senado)
Repórter
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18h51.
Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 19h06.
Em uma eventual disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece novamente com 46% das intenções de voto, à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), que segue com 44%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. Não houve mudanças em comparação com a última pesquisa divulgada.
Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, o cenário é de empate técnico.
Lula x Flávio Bolsonaro:
O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01833/2026.