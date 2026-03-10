Brasil

Paraná Pesquisas: disputa para o Senado em MG fica entre Viana, Aécio e Marília

Dois senadores serão eleitos neste ano para ocupar as vagas do estado no Senado Federal

Senado Federal: Carlos Viana lidera em MG segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas (Waldemir Barreto/Agência Senado)

Giovanna Bronze
Publicado em 10 de março de 2026 às 10h00.

Na disputa pelo Senado em Minas Gerais, a corrida eleitoral deve ser acirrada entre Carlos Viana (Podemos), Aécio Neves (PSDB) e Marília Campos (PT). A análise é com base no levantamento de intenção de voto feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, 10.

Nos cenários estimulados, o atual senador e presidente da CPMI do INSS aparece em primeiro, com 32,2% e 31% nos dois cenários, respectivamente.

Nos dois cenários, Aécio Neves e Marília Campos aparecem tecnicamente empatados por conta da margem de erro da pesquisa que é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

No primeiro cenário estimulado, Aécio registra 26,1% das intenções de voto e Marília Campos, 25,7%. Já no segundo cenário, Aécio contabiliza 25,5% e Marília, 24,1%. Os dois tambéma aparecem tecnicamente empatados com o Alexandre Kalil (PDT), que recebeu 23,3% das respostas.

O Instituto Paraná Pesquisas fez o levantamento através de entrevistas pessoais, entre os dias 4 e 7 de março de 2026. Foram ouvidos 1.350 eleitores de 52 cidades de Minas Gerais. Cada entrevistado pôde citar até dois candidatos para o recorte de senadores.

O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada com o número MG03797/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cenários das eleições para o Senado em Minas Gerais - Paraná Pesquisas (Março 2026)

Cenário espontâneo

  • Romeu Zema (Novo) - 3,7%
  • Nikolas Ferreira (PL) - 2%
  • Carlos Viana (Podemos) - 1,3%
  • Marília Campos (PT) - 1,3%
  • Cleitinho (Republicanos) - 0,9%
  • Marcelo Aro (Progressistas) - 0,8%
  • Aécio Neves (PSDB) - 0,7%
  • Alexandre Silveira (PSD) -0,7%
  • Alexandre Kalil (PDT) - 0,4%
  • Domingos Sávio (PL) - 0,3%
  • Eros Biondini (PL) - 0,3%
  • Áurea Carolina (Psol) - 0,2%
  • Cristiano Caporezzo (PL) - 0,1%
  • Outros nomes citados - 1,1%
  • Não sabe/Não respondeu - 80,2%
  • Branco/Nulo - 6%

Cenário 1 - estimulado

  • Carlos Viana (Podemos) - 32,2%
  • Aécio Neves (PSDB) - 26,1%
  • Marília Campos (PT) - 25,7%
  • Alexandre Silveira (PSD) - 16,6%
  • Marcelo Aro (Progressistas) - 13,8%
  • Domingos Sávio (PL) - 9,6%
  • Áurea Carolina (Psol) - 6,9%
  • Não sabe/Não respondeu - 7,9%
  • Branco/Nulo - 12%

Cenário 2 - estimulado

  • Carlos Viana (Podemos) - 31%
  • Aécio Neves (PSDB) - 25,5%
  • Marília Campos (PT) - 24,1%
  • Alexandre Kalil (PDT) - 23,3%
  • Marcelo Aro (Progressistas) - 13,8%
  • Domingos Sávio (PL) - 9,6%
  • Áurea Carolina (Psol) - 6,7%
  • Não sabe/Não respondeu - 7,3%
  • Branco/Nulo - 11%
