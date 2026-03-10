Paraná Pesquisas: disputa para o Senado em MG fica entre Viana, Aécio e Marília

Senado Federal: Carlos Viana lidera em MG segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas (Waldemir Barreto/Agência Senado)
Publicado em 10 de março de 2026 às 10h00.
Na disputa pelo Senado em Minas Gerais, a corrida eleitoral deve ser acirrada entre Carlos Viana (Podemos), Aécio Neves (PSDB) e Marília Campos (PT). A análise é com base no levantamento de intenção de voto feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, 10.
Nos cenários estimulados, o atual senador e presidente da CPMI do INSS aparece em primeiro, com 32,2% e 31% nos dois cenários, respectivamente.
Nos dois cenários, Aécio Neves e Marília Campos aparecem tecnicamente empatados por conta da margem de erro da pesquisa que é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.
No primeiro cenário estimulado, Aécio registra 26,1% das intenções de voto e Marília Campos, 25,7%. Já no segundo cenário, Aécio contabiliza 25,5% e Marília, 24,1%. Os dois tambéma aparecem tecnicamente empatados com o Alexandre Kalil (PDT), que recebeu 23,3% das respostas.
O Instituto Paraná Pesquisas fez o levantamento através de entrevistas pessoais, entre os dias 4 e 7 de março de 2026. Foram ouvidos 1.350 eleitores de 52 cidades de Minas Gerais. Cada entrevistado pôde citar até dois candidatos para o recorte de senadores.
O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa está registrada com o número MG03797/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).