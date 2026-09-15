O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de segundo turno nas eleições presidenciais projetados pela pesquisa CNT, divulgada nesta terça-feira, 15.

Contra seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o mandatário registra 47,3% das intenções de voto, contra 40% do parlamentar. Votos em branco e nulos somam 10,2%, enquanto 2,5% dos entrevistados declaram indecisão.

Em um mês, período que separa este levantamento da última divulgação do instituto, Lula oscilou negativamente em 1 ponto, enquanto Flávio cresceu 1 ponto. Desde junho, o petista perdeu três pontos percentuais, enquanto o senador do PL cresceu três pontos.

Cenários alternativos

A pesquisa também mediu o desempenho do petista em embates com Augusto Cury (Avante), com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e com Renan Santos (Missão).

Contra Cury, o presidente pontua com 45,3% diante de 38,4% do adversário. Neste cenário, votos brancos e nulos somam 12,7%, e 3,6% dos eleitores se dizem indecisos.

Enfrentando Ronaldo Caiado, a vitória projetada de Lula é de 46,4% a 37,3%, com 13,1% de votos brancos e nulos e um contingente de 3,2% de indecisos.

Contra Romeu Zema, Lula marca 47,7% frente a 34,5% do empresário. Os eleitores que preferem votar em branco ou anular o voto chegam a 14,5%, e 3,3% alegam indecisão.

Já no embate direto com Renan Santos, o placar estatístico fica em 47,3% para o petista e 33,9% para o desafiante. Este é o cenário com maior número de eleitores escolhendo votar em branco ou nulo (15,7%). Ao todo, 3,1% não saberiam quem escolher nesta situação.

A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro de 2026, por meio de coleta presencial, domiciliar e em ponto de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06902/2026.