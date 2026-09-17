PoderData/Aya: Flávio lidera 2º turno com 46% das intenções de voto; Lula tem com 44%

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numa simulação de segundo turno. O senador soma 46% das intenções de voto, contra 44% do petista.

Os dados são do levantamento do PoderData/Aya, divulgado nesta quinta feira, 17. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 16 de setembro e confirma um movimento que já vinha se desenhando: esta é a terceira rodada seguida em que Flávio aparece numericamente à frente de Lula nesse cenário.

Na comparação com o levantamento anterior, os dois candidatos perderam 1 ponto percentual cada um em sete dias, de modo que a distância entre eles permaneceu igual.

Como a margem de erro da pesquisa é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos, o resultado configura um empate técnico.

Ainda assim, o dado representa uma inversão em relação ao início de agosto, quando Lula liderava com folga todas as simulações de segundo turno testadas pelo instituto.

No cenário de primeiro turno, os dois seguem tecnicamente empatados: Lula tem 37% e Flávio, 36%. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece na sequência, com 8%.

O PoderData/Aya também simulou outros confrontos de segundo turno envolvendo Cury. Diante do escritor, Lula fica atrás novamente: 42% a 45%, uma novidade perante todas as outras pesquisas já divulgadas.

Já num embate entre Cury e Flávio, o senador venceria por 43% a 36%.

Vale lembrar que a rejeição aos dois pré-candidatos também é alta: no mesmo levantamento, 50% dos eleitores afirmam que não votariam de forma alguma em Lula, ante 46% que dizem o mesmo sobre Flávio.

Demografia do 2º turno

O levantamento mostra que Lula ainda mantém vantagem em alguns recortes importantes do eleitorado.

Entre as mulheres, o presidente tem 51% das intenções de voto, contra 38% de Flávio, um desempenho que ajuda a sustentar sua candidatura.

O petista também lidera no Nordeste, com 56%, entre quem ganha até dois salários mínimos (50%) e entre eleitores com ensino fundamental (49%).

Por outro lado, Lula perdeu força na região Norte, onde caiu de 55% na rodada anterior para 40% na atual.

Flávio, por sua vez, aparece na frente no Centro-Oeste (54%) e no Sul (59%), além de ter mais adesão entre quem cursou até o ensino médio (49%).

Metodologia

O levantamento ocorreu entre 13 e 16 de setembro de 2026, por meio de ligações para telefones fixos e celulares, totalizando 3.000 entrevistas realizadas em 623 municípios das 27 unidades da Federação.

A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-00360/2026.