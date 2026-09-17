Disputa presidencial: Lula e Bolsonaram dominam pesquisas para o cargo de presidente (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
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Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08h00.
A nova pesquisa do instituto Gerp mostra um cenário de empate técnico no limite da margem para a corrida presidencial de 2026.
Divulgado nesta quinta-feira, 17, o levantamento mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 40% das intenções de voto, contra 37% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a diferença de três pontos os mantém empatados.
Augusto Cury pontua com 7%, enquanto o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) marca 3% e Renan Santos (Missão) tem 2%.
Entre os demais nomes testados, o ex-governador Romeu Zema (Novo) e Pablo Marçal (PRTB), que teve a candidatura barrada pelo TSE, registram 1% cada.
Os eleitores que declaram voto nulo, em branco ou em nenhum somam 4%, mesma taxa dos que não sabem ou não responderam à pesquisa.
Em um eventual confronto direto na segunda etapa do pleito, o cenário rompe o limite do empate técnico. Flávio Bolsonaro alcança 50% da preferência do eleitorado, superando os 43% registrados pelo atual presidente Lula.
Neste cenário de polarização isolada, os votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos representam 6%.
Outro 1% dos entrevistados afirma que ainda não sabe em quem votar caso a disputa fique restrita a esses dois nomes.
A pesquisa também mediu o potencial de veto aos candidatos, essencial na simulação de cenários futuros. Lula é o nome mais rejeitado, com 49% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.
Flávio Bolsonaro aparece na sequência, com 40% de rejeição declarada.
O levantamento consultou ainda a percepção sobre a gestão do atual presidente da República. O trabalho do Executivo é desaprovado por 50% dos brasileiros, enquanto 44% declaram aprovar o governo. Os que não sabem avaliar o mandato atual somam 6%.
O desempenho dos líderes revela uma divisão demográfica consolidada. O atual presidente Lula lidera entre as mulheres, com 43% contra 34% de Flávio, e tem ampla vantagem na base que ganha até um salário mínimo (46% a 30%).
Em contrapartida, Flávio Bolsonaro concentra sua força entre os homens, estrato onde marca 48% ante 31% do petista.
O senador também leva vantagem no segmento de eleitores com renda familiar entre cinco e dez salários mínimos, registrando 47% contra 35%.
A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 14 e 16 de setembro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.
O levantamento foi contratado pela Gerp Mercadologia e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00535/2026.