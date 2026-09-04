Quem são os candidatos nas eleições 2026? EXAME lança plataforma com dados do TSE

A EXAME lança uma nova ferramenta para ajudar o eleitor a conhecer os candidatos que disputam as eleições de 2026. A plataforma reúne informações oficiais da Justiça Eleitoral sobre as candidaturas registradas em todo o país.

Na ferramenta, o eleitor poderá consultar os candidatos a presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Os dados têm como fonte o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permitem consultar as informações apresentadas pelos próprios candidatos e partidos à Justiça Eleitoral.

A ferramenta também oferece recursos de busca e filtros para facilitar a consulta entre as milhares de candidaturas registradas para a eleição.

O que é possível consultar na ferramenta da EXAME

O eleitor poderá pesquisar candidatos pelo nome, além de aplicar filtros para encontrar candidaturas de acordo com o estado.

A página individual permitirá consultar dados do registro da candidatura.

Entre as possibilidades de consulta estão partido, gênero, cor ou raça, ocupação, grau de instrução e patrimônio declarado à Justiça Eleitoral.

Patrimônio declarado e histórico de participação em eleições anteriores também estão disponíveis nas bases do TSE.

O programa de governo dos candidatos à presidência e governadores poderá ser consultado diretamente no site da Justiça Eleitoral.