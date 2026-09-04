Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Quem são os candidatos nas eleições 2026? EXAME lança plataforma com dados do TSE

Plataforma reúne dados oficiais da Justiça Eleitoral e permite pesquisar candidatos por nome, cargo, partido e patrimonio

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 10h11.

Priorizar nos meus resultados Google

A EXAME lança uma nova ferramenta para ajudar o eleitor a conhecer os candidatos que disputam as eleições de 2026. A plataforma reúne informações oficiais da Justiça Eleitoral sobre as candidaturas registradas em todo o país.

Na ferramenta, o eleitor poderá consultar os candidatos a presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Os dados têm como fonte o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permitem consultar as informações apresentadas pelos próprios candidatos e partidos à Justiça Eleitoral.

A ferramenta também oferece recursos de busca e filtros para facilitar a consulta entre as milhares de candidaturas registradas para a eleição.

O que é possível consultar na ferramenta da EXAME

O eleitor poderá pesquisar candidatos pelo nome, além de aplicar filtros para encontrar candidaturas de acordo com o estado.

A página individual permitirá consultar dados do registro da candidatura.

Entre as possibilidades de consulta estão partido, gênero, cor ou raça, ocupação, grau de instrução e patrimônio declarado à Justiça Eleitoral.

Patrimônio declarado e histórico de participação em eleições anteriores também estão disponíveis nas bases do TSE.

O programa de governo dos candidatos à presidência e governadores poderá ser consultado diretamente no site da Justiça Eleitoral. 

Acompanhe tudo sobre:TSEEleições 2026
Próximo

Mais de Brasil

AGU apoia decisão de Fachin sobre PF, e ministro da Justiça defende autonomia da corporação

Governo Lula aumenta subsídio à gasolina em 43% e abre R$ 6,6 bi em crédito extraordinário

Pesquisa Palver: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 1º turno; Renan aparece com 11%

Fachin marca julgamento do plenário do STF de investigação sobre Moraes no caso Master

Mais na Exame

Pop

Documentário sobre Elon Musk ganha teaser com críticas ao bilionário; veja

Economia

Petrobras reajusta gasolina em R$ 0,19, mas alta é compensada por corte de impostos; entenda

Um conteúdo Esfera Brasil

Lei garante check-up anual obrigatório para mulheres na rede pública de saúde

Ciência

Ovos dos maiores dinossauros do mundo são achados na Argentina