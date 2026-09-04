Quem são os candidatos nas eleições 2026? EXAME lança plataforma com dados do TSE

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 10h11.
A EXAME lança uma nova ferramenta para ajudar o eleitor a conhecer os candidatos que disputam as eleições de 2026. A plataforma reúne informações oficiais da Justiça Eleitoral sobre as candidaturas registradas em todo o país.Na ferramenta, o eleitor poderá consultar os candidatos a presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
Os dados têm como fonte o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permitem consultar as informações apresentadas pelos próprios candidatos e partidos à Justiça Eleitoral.
A ferramenta também oferece recursos de busca e filtros para facilitar a consulta entre as milhares de candidaturas registradas para a eleição.
O eleitor poderá pesquisar candidatos pelo nome, além de aplicar filtros para encontrar candidaturas de acordo com o estado.
A página individual permitirá consultar dados do registro da candidatura.
Entre as possibilidades de consulta estão partido, gênero, cor ou raça, ocupação, grau de instrução e patrimônio declarado à Justiça Eleitoral.
Patrimônio declarado e histórico de participação em eleições anteriores também estão disponíveis nas bases do TSE.
O programa de governo dos candidatos à presidência e governadores poderá ser consultado diretamente no site da Justiça Eleitoral.