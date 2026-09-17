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Quando estreia a 2ª temporada de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A segunda temporada da série spin-off de "Game of Thrones", tem lançamento previsto até maio de 2027

"O Cavaleiro dos Sete Reinos": spin-off de "Game of Thrones" pode concorrer ao Emmy 2027 (HBO/Warner/Divulgação)

"O Cavaleiro dos Sete Reinos": spin-off de "Game of Thrones" pode concorrer ao Emmy 2027 (HBO/Warner/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08h22.

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A segunda temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos", spin-off de "Game of Thrones", será lançada até 31 de maio de 2027. A informação foi dada por Casey Bloys, chefe da HBO, durante a cerimônia do Emmy 2026.

Bloys afirmou que "O Cavaleiro dos Sete Reinos" estará dentro da próxima janela de elegibilidade do Emmy 2027, que termina no final de maio do próximo ano, e que a produção pode estar entre os planos da emissora para a próxima edição da premiação.

"Para o ano que vem, teremos uma nova temporada de "The Pitt", uma nova temporada de "The Gilded Age", "White Lotus", uma nova temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos", uma nova temporada de "I Love LA" e uma nova temporada de "Rooster'", disse Bloys ao Deadline.

Relembre a trama de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'

"O Cavaleiro dos Sete Reinos" é escrita e produzida por George R. R. Martin, Ira Parker e Ryan Condal, que atua como showrunner de "A Casa do Dragão".

A primeira temporada acompanha o cavaleiro Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey) e de seu jovem escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell), séculos antes dos eventos de "Game of Thrones".

Durante a jornada, a dupla entra em uma competição na qual encontram diversos membros da dinastia Targaryen, incluindo o Príncipe Aerion Targaryen, o Príncipe Baelor Targaryen e o Príncipe Maekar Targaryen, ao lado de outro cavaleiro conhecido como Tempestade Risonha, Sor Lyonel Baratheon, e um titereiro chamado Tanselle.

Elenco de peso

Seguindo a linha de "Game of Thrones", que tinha um elenco repleto de estrelas, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" também conta com grandes nomes. Entre eles, estão Finn Bennett (príncipe Aerion Targaryen), Bertie Carvel (príncipe Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Sor Lyonel Baratheon) e Sam Spruell (príncipe Maekar Targaryen).

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