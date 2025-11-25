Data limite: candidatos do CNU 2025 devem enviar títulos até hoje

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) tem até às 23h59 desta terça-feira, 25, para enviar os títulos que comprovem a formação acadêmica. Os arquivos devem ser anexados no site da FGV Conhecimento, que é responsável pela prova este ano.

Embora a prova de títulos não seja uma etapa eliminatória, ela ajuda os candidatos a somar pontos e pode ser decisiva no final do processo.

Nesta fase, a banca avalia os documentos que atestam a formação dos candidatos de acordo com o cargo que estão concorrendo. No nível intermediário a nota máxima é de dois pontos e, no superior, é possível somar cinco pontos. Vale ressaltar que a pontuação final dos títulos apresentados podem ultrapassar esses valores.

O resultado da prova de títulos devem ser divulgado em 8 de janeiro.

Quais candidatos precisam enviar a documentação?

O envio dos documentos para prova de títulos é obrigatório para todos os candidatos dos blocos 1 a 7 que concorrem a vagas do nível superior e em algumas especialidades do nível intermediário.

As informações completas sobre cada bloco estão do edital do CNU divulgado pela FGV.

Que documentos devem ser enviados?

Os candidatos precisam enviar documentos que foram emitidos em papel timbrado da instituição responsável, com assinatura e carimbo, e que indiquem a carga horária do curso bem como a data de início e conclusão — que deve anteceder ao prazo final da prova de títulos.

Além de diplomas e certificados de conclusão, títulos relacionados a cursos técnicos, de idiomas ou a publicação de livros e artigos também serão aceitos. Por outro lado, protocolos, atas de defesa e requerimentos não serão contabilizados na pontuação do candidato.

No caso de diplomas de mestrado e doutorado em instituições estrangeiras, o CNU aceita apenas documentos de organizações reconhecidas por faculdades e universidades brasileiras que possuam pós-graduação stricto sensu avaliadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Onde acompanhar a inscrição do CNU?

Os candidatos podem acompanhar as próximas etapas do Concurso e andamento do processo do CNU no site da FGV. Basta acessar a Área do Candidato com login e senha definidos na inscrição e buscar por CPNU 2 na sessão "Minhas Inscrições".

Ao todo são 3.652 vagas, sendo 3.144 para nível superior e 508 para o intermediário. Elas estão distribuídas entre 32 órgãos federais, com 2.480 com início imediato e 1.172 com preenchimento a curto prazo.

Confira o calendário completo do CNU 2025