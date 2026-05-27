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Venezuela anuncia comissão para reestruturar governo em 90 dias

Medida ocorre em meio a reorganização do governo após mudanças políticas recentes no país

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de maio de 2026 às 07h40.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta terça-feira a criação de uma comissão de “reestruturação e reengenharia” do governo, em mais um movimento de reorganização administrativa sob o argumento de adaptação à chamada “nova realidade” do país.

Segundo ela, o ministro da Educação e vice-presidente setorial e territorial, Héctor Rodríguez, foi designado como comissário presidencial responsável por coordenar o processo.

Ele trabalhará em conjunto com o ministro do Planejamento, Ricardo Menéndez.

O objetivo é apresentar, em até 90 dias, uma nova estrutura de funcionamento do Executivo ao Conselho de Ministros, sem que a presidente tenha detalhado mudanças concretas em ministérios ou vice-presidências.

Em reunião transmitida pela TV estatal, Delcy afirmou que a reforma busca adequar o governo ao atual cenário político e administrativo venezuelano.

Além disso, nomeou a ministra da Economia e Finanças, Anabel Pereira, como comissária para a “gestão eficiente” da máquina pública.

Reorganização do Estado

A iniciativa amplia um processo de reformulação já em curso desde que Delcy assumiu a chefia do Executivo após a captura de Nicolás Maduro, em janeiro, segundo reportes da imprensa internacional.

De acordo com a agência Delcy Rodríguez, a reestruturação tem como foco tornar o governo “mais eficiente” e alinhado às novas condições do país.

O plano inclui a criação de comissões específicas para redesenhar áreas administrativas e financeiras, além de ajustes na estrutura de gestão do Estado.

A comissão terá três meses para concluir o diagnóstico e apresentar propostas de reorganização. Até o momento, não há indicação de cortes, fusões ou substituições em larga escala, mas o governo não descartou novas mudanças durante o processo.

A medida ocorre em um contexto de forte reconfiguração institucional na Venezuela e de pressão política interna, enquanto o governo tenta estabilizar a administração pública.

*Com EFE

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