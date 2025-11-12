Brasil

CNU 2025: resultados das provas objetivas são liberados; veja como acessar

A consulta das notas finais das provas pode ser realizada na área do candidato no site da FGV

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16h47.

Última atualização em 12 de novembro de 2025 às 17h00.

O Concurso Nacional Unificado (CNU) divulgou, às 16h desta quarta-feira, 12, os resultados das provas objetivas da segunda edição do concurso. Os candidatos podem consultar as informações no site da FGV Conhecimento, a banca responsável pela organização da seleção.

No portal, estão disponíveis, além dos resultados individuais definitivos da prova objetiva, as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares, os espelhos dos cartões-resposta, as listas de classificação para todos os cargos e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada um deles.

Nesta edição, os candidatos também têm acesso a um extrato do resultado, um documento que detalha a composição da nota obtida, incluindo o número de acertos e a pontuação alcançada nas provas objetivas de conhecimentos gerais.

Como acessar ao resultado?

  1. Na Área do Candidato, disponível no endereço eletrônico, https://inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br/, você acessará o menu, com opções.
  2. Clique na opção “Minhas Inscrições”, localize o card referente à sua inscrição do CPNU 2 e clique no botão “Ver Resultado”.

Quando começa a 2ª fase do CNU?

A prova discursiva, que corresponde à segunda fase do Concurso Nacional Unificado, será aplicada no dia 7 de dezembro nas mesmas cidades onde ocorreu a fase anterior. Os candidatos aprovados nesta etapa poderão ser convocados para uma terceira fase, caso o cargo exija avaliação de títulos.

A quarta e última fase do concurso consistirá nos procedimentos de verificação para as vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras, quilombolas e indígenas.

Veja o cronograma completo do CNU

  • 12 de novembro: disponibilização das notas finais das provas objetivas e convocação para as provas discursivas;
  • De 12 de novembro a 1°/ de dezembro: disponibilização do cartão de confirmação de inscrição para a prova discursiva;
  • 7 de dezembro: aplicação da prova discursiva;
  • 23 de janeiro de 2026: divulgação da nota preliminar da prova discursiva e do espelho de correção;
  • 26 e 27 de janeiro: período para pedidos de revisão das notas da prova discursiva;
  • 18 de fevereiro: divulgação do resultado das revisões e do resultado da prova discursiva;
  • 20 de fevereiro: divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e da lista de espera após fases I a IV;
  • De 21 a 23 de janeiro: período para a primeira confirmação de interesse;
  • 27 de fevereiro: divulgação das listas de confirmação de interesse e convocação para segunda confirmação;
  • De 28 de fevereiro a 2 de março: período para a segunda confirmação de interesse;
  • 6 de março: divulgação das listas de segunda confirmação de interesse e convocação para terceira confirmação;
  • De 7 a 9 de março: período para a terceira confirmação de interesse;
  • 16 de março: divulgação das listas da terceira confirmação de interesse, início das convocações para nomeação; defesa de memorial e prova oral; curso ou programa de formação.
