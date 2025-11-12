CNU 2025: resultados das provas objetivas são liberados; veja como acessar

O Concurso Nacional Unificado (CNU) divulgou, às 16h desta quarta-feira, 12, os resultados das provas objetivas da segunda edição do concurso. Os candidatos podem consultar as informações no site da FGV Conhecimento, a banca responsável pela organização da seleção.
No portal, estão disponíveis, além dos resultados individuais definitivos da prova objetiva, as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares, os espelhos dos cartões-resposta, as listas de classificação para todos os cargos e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada um deles.
Nesta edição, os candidatos também têm acesso a um extrato do resultado, um documento que detalha a composição da nota obtida, incluindo o número de acertos e a pontuação alcançada nas provas objetivas de conhecimentos gerais.
Como acessar ao resultado?
- Na Área do Candidato, disponível no endereço eletrônico, https://inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br/, você acessará o menu, com opções.
- Clique na opção “Minhas Inscrições”, localize o card referente à sua inscrição do CPNU 2 e clique no botão “Ver Resultado”.
Quando começa a 2ª fase do CNU?
A prova discursiva, que corresponde à segunda fase do Concurso Nacional Unificado, será aplicada no dia 7 de dezembro nas mesmas cidades onde ocorreu a fase anterior. Os candidatos aprovados nesta etapa poderão ser convocados para uma terceira fase, caso o cargo exija avaliação de títulos.
A quarta e última fase do concurso consistirá nos procedimentos de verificação para as vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras, quilombolas e indígenas.
Veja o cronograma completo do CNU
- 12 de novembro: disponibilização das notas finais das provas objetivas e convocação para as provas discursivas;
- De 12 de novembro a 1°/ de dezembro: disponibilização do cartão de confirmação de inscrição para a prova discursiva;
- 7 de dezembro: aplicação da prova discursiva;
- 23 de janeiro de 2026: divulgação da nota preliminar da prova discursiva e do espelho de correção;
- 26 e 27 de janeiro: período para pedidos de revisão das notas da prova discursiva;
- 18 de fevereiro: divulgação do resultado das revisões e do resultado da prova discursiva;
- 20 de fevereiro: divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e da lista de espera após fases I a IV;
- De 21 a 23 de janeiro: período para a primeira confirmação de interesse;
- 27 de fevereiro: divulgação das listas de confirmação de interesse e convocação para segunda confirmação;
- De 28 de fevereiro a 2 de março: período para a segunda confirmação de interesse;
- 6 de março: divulgação das listas de segunda confirmação de interesse e convocação para terceira confirmação;
- De 7 a 9 de março: período para a terceira confirmação de interesse;
- 16 de março: divulgação das listas da terceira confirmação de interesse, início das convocações para nomeação; defesa de memorial e prova oral; curso ou programa de formação.