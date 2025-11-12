CNU 2025: resultados das provas objetivas são liberados; veja como acessar

O Concurso Nacional Unificado (CNU) divulgou, às 16h desta quarta-feira, 12, os resultados das provas objetivas da segunda edição do concurso. Os candidatos podem consultar as informações no site da FGV Conhecimento, a banca responsável pela organização da seleção.

No portal, estão disponíveis, além dos resultados individuais definitivos da prova objetiva, as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares, os espelhos dos cartões-resposta, as listas de classificação para todos os cargos e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada um deles.

Nesta edição, os candidatos também têm acesso a um extrato do resultado, um documento que detalha a composição da nota obtida, incluindo o número de acertos e a pontuação alcançada nas provas objetivas de conhecimentos gerais.

Como acessar ao resultado?

Na Área do Candidato, disponível no endereço eletrônico, https://inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br/, você acessará o menu, com opções. Clique na opção “Minhas Inscrições”, localize o card referente à sua inscrição do CPNU 2 e clique no botão “Ver Resultado”.

Quando começa a 2ª fase do CNU?

A prova discursiva, que corresponde à segunda fase do Concurso Nacional Unificado, será aplicada no dia 7 de dezembro nas mesmas cidades onde ocorreu a fase anterior. Os candidatos aprovados nesta etapa poderão ser convocados para uma terceira fase, caso o cargo exija avaliação de títulos.

A quarta e última fase do concurso consistirá nos procedimentos de verificação para as vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras, quilombolas e indígenas.

Veja o cronograma completo do CNU