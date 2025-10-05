Cronograma do CNU: Quando sai o gabarito? E a convocação para a segunda fase? Veja as datas

O Concurso Nacional Unificado (CNU) realiza neste domingo, 5, a aplicação das provas objetivas em todo o país. A seleção, considerada uma das maiores da história do serviço público, reúne mais de 760 mil inscritos espalhados pelas 27 unidades da Federação.

A organização do CNU está a cargo da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável também pela divulgação do gabarito preliminar, prevista para esta segunda-feira, 6, no site da instituição. O horário de publicação ainda não foi definido.

Os candidatos que desejarem contestar o gabarito poderão apresentar recursos nos dias 7 e 8 de outubro, exclusivamente pela página do CNU na FGV.

Em 12 de novembro, serão divulgadas as notas finais da prova objetiva, junto com a imagem do cartão de respostas e a lista de convocados para a próxima fase do concurso.

A etapa seguinte, que inclui as provas discursivas, está marcada para 7 de dezembro. Somente os participantes habilitados na primeira fase poderão seguir no processo seletivo.

Com 1.294 locais de aplicação em 228 cidades, o chamado “Enem dos concursos” oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

Veja, abaixo, o cronograma oficial do CNU 2025

Cronograma completo do CNU