Cronograma do CNU: Quando sai o gabarito? E a convocação para a segunda fase? Veja as datas

Gabarito preliminar sai nesta segunda, 6; próxima etapa do CNU ocorre em dezembro

CNU: Provas da primeira fase acabam às 18h deste domingo, veja cronograma completo (kali9/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 17h46.

Última atualização em 5 de outubro de 2025 às 17h47.

O Concurso Nacional Unificado (CNU) realiza neste domingo, 5, a aplicação das provas objetivas em todo o país. A seleção, considerada uma das maiores da história do serviço público, reúne mais de 760 mil inscritos espalhados pelas 27 unidades da Federação.

A organização do CNU está a cargo da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável também pela divulgação do gabarito preliminar, prevista para esta segunda-feira, 6, no site da instituição. O horário de publicação ainda não foi definido.

Os candidatos que desejarem contestar o gabarito poderão apresentar recursos nos dias 7 e 8 de outubro, exclusivamente pela página do CNU na FGV.

Em 12 de novembro, serão divulgadas as notas finais da prova objetiva, junto com a imagem do cartão de respostas e a lista de convocados para a próxima fase do concurso.

A etapa seguinte, que inclui as provas discursivas, está marcada para 7 de dezembro. Somente os participantes habilitados na primeira fase poderão seguir no processo seletivo.

Com 1.294 locais de aplicação em 228 cidades, o chamado “Enem dos concursos” oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

Veja, abaixo, o cronograma oficial do CNU 2025

Cronograma completo do CNU

  • 5 de outubro: aplicação das provas objetivas;
  • 6 de outubro: divulgação preliminar do gabarito das provas objetivas;
  • 7 e 8 de outubro: período de interposição de recursos ao gabaritos;
  • 12 de novembro: disponibilização das notas finais das provas objetivas e convocação para as provas discursivas;
  • De 12 de novembro a 1°/ de dezembro: disponibilização do cartão de confirmação de inscrição para a prova discursiva;
  • 7 de dezembro: aplicação da prova discursiva;
  • 23 de janeiro de 2026: divulgação da nota preliminar da prova discursiva e do espelho de correção;
  • 26 e 27 de janeiro: período para pedidos de revisão das notas da prova discursiva;
  • 18 de fevereiro: divulgação do resultado das revisões e do resultado da prova discursiva;
  • 20 de fevereiro: divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e da lista de espera após fases I a IV;
  • De 21 a 23 de janeiro: período para a primeira confirmação de interesse;
  • 27 de fevereiro: divulgação das listas de confirmação de interesse e convocação para segunda confirmação;
  • De 28 de fevereiro a 2 de março: período para a segunda confirmação de interesse;
  • 6 de março: divulgação das listas de segunda confirmação de interesse e convocação para terceira confirmação;
  • De 7 a 9 de março: período para a terceira confirmação de interesse;
  • 16 de março: divulgação das listas da terceira confirmação de interesse, início das convocações para nomeação; defesa de memorial e prova oral; curso ou programa de formação.
