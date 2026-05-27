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Pode ir só com PF realiza nova operação sobre fraude no INSS

Agentes cumprem 31 mandados de busca e apreensão, oito cautelares de monitoramento e medidas constritivas expedidas pelo STF

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06h57.

A Polícia Federal realiza uma nova fase da Operação Sem Desconto na manhã desta quarta-feira, 27, que apura descontos indevidos em aposentados e pensionistas do INSS. A ação é conjunta com a Controladoria Geral da República.

Ao todo, 31 mandados de busca e apreensão são cumpridos pelos agentes da PF, além de oito cautelares de monitoramento eletrônico e medidas constritivas expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em Pernambuco, São Paulo, Paraíba e Distrito Federal.

Segundo a Polícia Federal, a nova fase da operação busca investigar crimes como organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

 

 

 

 

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