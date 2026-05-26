Tarcísio diz que Flávio Bolsonaro precisa explicar suas relações com Daniel Vorcaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou nesta terça-feira, 26, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) precisa esclarecer pontos relacionados à sua ligação com o empresário Daniel Vorcaro, investigado por fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.

Durante coletiva imprensa realizada na entrega da primeira etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Perus, na Zona Norte da capital paulista, Tarcísio afirmou que o caso tem gerado repercussão entre a população e exige explicações públicas.

"Como eu falei, eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. A população está vendo esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado", declarou o governador.

Apesar das críticas, Tarcísio negou qualquer distanciamento político em relação a Flávio Bolsonaro e afirmou torcer pelo sucesso da viagem do senador aos Estados Unidos. O parlamentar está em Washington e busca uma agenda internacional que inclua uma reunião com o presidente americano Donald Trump.

Segundo o governador paulista, o movimento faz parte da atuação de um pré-candidato à Presidência da República em busca de interlocução com lideranças internacionais.

"Ele é pré-candidato à Presidência da República, o cargo mais importante do Brasil. Ou seja, ele está tentando assumir uma liderança nacional, e aí é natural que converse com outros chefes de estado e líderes internacionais. Obviamente falar com presidente dos Estados Unidos é extremamente saudável e eu espero que ele tenha sucesso nessa visita", afirmou.

Questionado sobre a ausência em compromissos públicos ao lado de Flávio nas últimas semanas, Tarcísio respondeu que tem mantido foco na administração estadual e evitado discussões eleitorais neste momento.

"É porque eu tenho uma agenda de governador. Veja, eu estou governando o estado. Quando é que eu vou pensar em eleição? No período da campanha", justificou.

Viagem aos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Donald Trump, em imagem divulgada pela campanha de Flávio (Divulgação)

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil na noite deste domingo, 24, com destino a Washington. Na tarde desta terça-feira, 26, o senador encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Flávio posou para uma foto com Trump na Casa Branca, ao lado do presidente, no Salão Oval. Além disso, outra imagem mostra os dois também com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. As fotos foram divulgadas pela equipe da campanha de Flávio. Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o teor da conversa.

A viagem ocorre em meio aos desdobramentos da divulgação de áudios envolvendo conversas entre o senador e o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, sobre o financiamento do filme "Dark Horse", produção baseada na trajetória política de Jair Bolsonaro (PL).

Relações entre Flávio e Vorcaro

O site Intercept Brasil publicou mensagens que mostram conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro para marcar encontros. O senador confirmou os contatos, mas negou irregularidades.

Investigadores avaliam que o avanço das apurações reduz a margem para um acordo considerado vantajoso para o banqueiro. A colaboração premiada prevê mecanismos como confissão de crimes, pagamento de multa e entrega de provas, em troca de possíveis benefícios judiciais, incluindo redução de pena.

Antes das negociações, Vorcaro havia solicitado transferência da Penitenciária Federal de Brasília e garantias de proteção para familiares.

Na semana passada, a Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, pai do banqueiro. Ele é investigado sob suspeita de atuar como operador financeiro da “Turma”, grupo apontado pelas autoridades como braço armado da suposta organização criminosa atribuída ao dono do Banco Master.

Segundo a PF, Henrique também teria atuado como “demandante e beneficiário” de ações do grupo voltadas à intimidação de adversários de Daniel Vorcaro.

As investigações ainda apontam que o banqueiro teria utilizado uma conta bancária do pai para ocultar R$ 2,2 bilhões de credores e vítimas das fraudes financeiras investigadas. A defesa de Henrique Vorcaro declarou considerar a prisão “grave” e “desnecessária”.