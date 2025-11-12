Brasil

Resultado do CNU 2025 sai nesta quarta-feira; veja onde consultar

A consulta das notas finais das provas pode ser realizada na área do candidato no site da FGV

CNU 2025: serão convocados nesta quarta-feira os candidatos que participarão da segunda fase do concurso (sengchoy/iStock /Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 07h39.

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU2) divulga nesta quarta-feira, 12, as notas finais da prova objetiva, junto com a imagem do cartão de respostas e a lista de convocados para a próxima fase do concurso, marcada para 7 de dezembro.

A consulta das notas pode ser realizada na área do candidato no site da FGV (Fundação Getulio Vargas), organizadora do concurso.

Os resultados finais do CNU estão previstos para o dia 20 de fevereiro, quando será realizada a primeira convocação dos participantes classificados.

Com 1.294 locais de aplicação em 228 cidades, o chamado “Enem dos concursos” oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

As provas objetivas da segunda edição do concurso foram realizadas no dia 5 de outubro em todo o país e tiveram mais de 436 mil participantes.

O gabarito preliminar foi divulgado logo após o Concurso, no dia 6 de outubro, no site da FGV.

Cronograma completo do CNU

  • 12 de novembro: disponibilização das notas finais das provas objetivas e convocação para as provas discursivas;
  • De 12 de novembro a 1°/ de dezembro: disponibilização do cartão de confirmação de inscrição para a prova discursiva;
  • 7 de dezembro: aplicação da prova discursiva;
  • 23 de janeiro de 2026: divulgação da nota preliminar da prova discursiva e do espelho de correção;
  • 26 e 27 de janeiro: período para pedidos de revisão das notas da prova discursiva;
  • 18 de fevereiro: divulgação do resultado das revisões e do resultado da prova discursiva;
  • 20 de fevereiro: divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e da lista de espera após fases I a IV;
  • De 21 a 23 de janeiro: período para a primeira confirmação de interesse;
  • 27 de fevereiro: divulgação das listas de confirmação de interesse e convocação para segunda confirmação;
  • De 28 de fevereiro a 2 de março: período para a segunda confirmação de interesse;
  • 6 de março: divulgação das listas de segunda confirmação de interesse e convocação para terceira confirmação;
  • De 7 a 9 de março: período para a terceira confirmação de interesse;
  • 16 de março: divulgação das listas da terceira confirmação de interesse, início das convocações para nomeação; defesa de memorial e prova oral; curso ou programa de formação.
