CNU 2025: veja quando sai o cartão de confirmação e como consultar o local de prova

Cartão de Confirmação estará disponível a partir das 18h para mais de 760 mil candidatos inscritos

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14h32.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) libera nesta segunda-feira, 22, às 18h, o cartão de confirmação do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025. O documento informa o número de inscrição dos candidatos, endereço, sala de prova e eventuais atendimentos especiais.

Para acessar, é necessário entrar no site inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br, fazer login com CPF e senha do Gov.br e consultar a Área do Candidato. Embora não seja obrigatório levar o cartão impresso no dia da prova, o Ministério da Gestão e a FGV recomendam a impressão para evitar contratempos.

Data e horários da prova

As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro em 228 municípios brasileiros.

  • Para quem fizer a prova Nível superior: das 13h às 18h (5 horas de duração).
  • Para quem fizer a prova Nível médio e técnico: das 13h às 16h30 (3h30 de duração).

Os portões serão fechados às 12h30, sem tolerância para atrasos. É obrigatório apresentar documento oficial com foto.

Vagas e salários

O CNU 2025, também conhecido como 'Enem dos Concursos', oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais, com salários iniciais entre R$ 4 mil e R$ 16,4 mil, a depender do cargo e da escolaridade exigida.

O concurso também conta com reserva de vagas: 25% para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Próximas etapas

A segunda fase, composta por provas discursivas, será realizada em 7 de dezembro, restrita aos candidatos aprovados na primeira etapa. O cartão de confirmação dessa fase estará disponível a partir de 1º de dezembro.

