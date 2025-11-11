Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

'Enem dos concursos': quando será divulgado o resultado do CNU 2025?

Ao todo, 436.582 pessoas realizaram a prova do segundo Concurso Público Nacional Unificado

CNU 2025: a segunda fase acontece no dia 7 de dezembro (kali9/Getty Images)

CNU 2025: a segunda fase acontece no dia 7 de dezembro (kali9/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08h46.

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU2) foi realizada no último dia 5 de outubro em todo o país. Mais de 436 mil pessoas realizaram a prova, considerada uma das maiores da história do serviço público.

O gabarito preliminar foi divulgado logo após o Concurso, no dia 6 de outubro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Nesta semana, na quarta-feira, 12 de novembro, serão divulgadas as notas finais da prova objetiva, junto com a imagem do cartão de respostas e a lista de convocados para a próxima fase do concurso.

A etapa seguinte, que inclui as provas discursivas, está marcada para 7 de dezembro. Somente os participantes habilitados na primeira fase poderão seguir no processo seletivo.

Com 1.294 locais de aplicação em 228 cidades, o chamado “Enem dos concursos” oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

Cronograma completo do CNU

  • 12 de novembro: disponibilização das notas finais das provas objetivas e convocação para as provas discursivas;
  • De 12 de novembro a 1°/ de dezembro: disponibilização do cartão de confirmação de inscrição para a prova discursiva;
  • 7 de dezembro: aplicação da prova discursiva;
  • 23 de janeiro de 2026: divulgação da nota preliminar da prova discursiva e do espelho de correção;
  • 26 e 27 de janeiro: período para pedidos de revisão das notas da prova discursiva;
  • 18 de fevereiro: divulgação do resultado das revisões e do resultado da prova discursiva;
  • 20 de fevereiro: divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e da lista de espera após fases I a IV;
  • De 21 a 23 de janeiro: período para a primeira confirmação de interesse;
  • 27 de fevereiro: divulgação das listas de confirmação de interesse e convocação para segunda confirmação;
  • De 28 de fevereiro a 2 de março: período para a segunda confirmação de interesse;
  • 6 de março: divulgação das listas de segunda confirmação de interesse e convocação para terceira confirmação;
  • De 7 a 9 de março: período para a terceira confirmação de interesse;
  • 16 de março: divulgação das listas da terceira confirmação de interesse, início das convocações para nomeação; defesa de memorial e prova oral; curso ou programa de formação.
Acompanhe tudo sobre:EnemConcursos públicosCNU

Mais de Brasil

O que é o PL Antifacção e o que muda? Entenda

Em derrota do governo Lula, Câmara pauta projetos de segurança

Preocupados com YouTube e TikTok, parlamentares querem reforma eleitoral

Prejuízos em cidade destruída por tornado no PR passam de R$ 114 milhões

Mais na Exame

Carreira

Conheça a startup de IA que ajuda a programar apps e sites já projeta US$ 1 bilhão em receita

Economia

Ata do Copom: BC deve continuar com cautela e manter juros a 15%

Brasil

O que é o PL Antifacção e o que muda? Entenda

Mercados

Lucro da Porto cresce 13%, para R$ 832 milhões, no 3º trimestre