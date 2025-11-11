'Enem dos concursos': quando será divulgado o resultado do CNU 2025?

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU2) foi realizada no último dia 5 de outubro em todo o país. Mais de 436 mil pessoas realizaram a prova, considerada uma das maiores da história do serviço público.

O gabarito preliminar foi divulgado logo após o Concurso, no dia 6 de outubro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Nesta semana, na quarta-feira, 12 de novembro, serão divulgadas as notas finais da prova objetiva, junto com a imagem do cartão de respostas e a lista de convocados para a próxima fase do concurso.

A etapa seguinte, que inclui as provas discursivas, está marcada para 7 de dezembro. Somente os participantes habilitados na primeira fase poderão seguir no processo seletivo.

Com 1.294 locais de aplicação em 228 cidades, o chamado “Enem dos concursos” oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

Cronograma completo do CNU