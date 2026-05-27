Loewe vestirá seleção espanhola até a Copa do Mundo de 2030

A Loewe vai vestir as seleções espanholas de futebol masculina e feminina em todos os torneios internacionais até 2030. A parceria, anunciada ontem, 26, começa já na Copa do Mundo de 2026, realizada no Canadá, Estados Unidos e México, e se estende até a edição de 2030, coorganizada por Espanha, Portugal e Marrocos.

Sob a direção criativa de Jack McCollough e Lázaro Hernández, a casa desenvolveu um guarda-roupa completo fora de campo: alfaiataria, casual wear, calçados e artigos de couro. Um dos destaques é o terno feito nas oficinas da grife, com o anagrama Loewe bordado discretamente na parte interna da manga — visível apenas quando o braço se move. Entre os acessórios, a bolsa Amazona 180 XL e a Puzzle em tamanho grande completam o conjunto.

Rodri e Pau Cubarsí com o look oficial da parceria entre Loewe e a seleção da Espanha para os torneios internacionais até 2030 (Divulgação)

O anúncio acompanha uma série de retratos fotográficos assinados por Bruno Staub na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas, nos arredores de Madri. As imagens mostram Pedri, Unai Simón, Rodri e Nico Williams usando as peças no próprio centro de treinamento da seleção.

"Colaborar com uma seleção nacional nunca é só sobre roupa: é sobre identidade, carregada coletivamente", disse a grife em comunicado. "Com a seleção espanhola, a Loewe se posiciona ao lado de uma geração movida por intuição, otimismo e ousadia."

O movimento entra numa conversa mais ampla sobre a aproximação entre o futebol e a moda de luxo. Nos últimos anos, grifes como Dior, Burberry e Louis Vuitton firmaram parcerias com clubes e federações esportivas, transformando o vestuário fora de campo em extensão direta da identidade das marcas. A Copa do Mundo de 2026, com o maior número de seleções da história do torneio, é o próximo grande palco para essa disputa.

O acordo chega no ano em que a Loewe comemora 180 anos de história. Fundada em Madri em 1846, a marca integra o portfólio do grupo LVMH ao lado de Dior, Louis Vuitton e Givenchy, e encerrou 2024 com faturamento de € 885,2 milhões, alta de 9,2% em relação ao ano anterior.