Após Micron, gigante coreana atinge US$ 1 trilhão com rali da IA

O avanço da inteligência artificial segue reconfigurando o mapa global e ampliando o grupo de empresas trilionárias em velocidade inédita. Em mais um capítulo dessa corrida, a SK Hynix entrou para esse seleto clube após forte valorização das ações nesta quarta-feira, 27, além da Micron Technology.

Os papéis da asiática encerraram o pregão com avanço de 9,31% na Bolsa de Seul, cotados a 2.243.000 wons. A companhia sul-coreana já acumula alta próxima de 250% no ano, em um movimento sustentado, principalmente, pela demanda global por memória e componentes essenciais para data centers e modelos de IA.

O desempenho levou o índice Kospi a novos recordes, reforçando o papel do país como peça central na cadeia global de semicondutores. Ele encerrou o pregão em 8.228,70 pontos, avanço de 2,25%. Em um intervalo de 12 meses, o Kospi saiu de um patamar próximo de 2.643 pontos para os níveis atuais.

Mas o movimento não ficou restrito à Ásia. Nos Estados Unidos, a Micron Technology também ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado, chegando a, aproximadamente, US$ 1,01 trilhão após a forte valorização recente de suas ações na Nasdaq.

Na terça-feira, 26, o UBS mais que triplicou sua meta para as ações da empresa, o que ajudou a impulsionar um salto de 19,29%, a US$ 895,88, no pregão. Durante a sessão, os papéis oscilaram entre US$ 820,30 e US$ 916,80, este último também marcando a máxima em 52 semanas.

Na pré-abertura do pregão desta quarta-feira, 27, os ativos avançavam mais 5,93%, a US$ 949,01.

A reprecificação reflete a mesma tese que vem dominando Wall Street, isto é, de que a infraestrutura de IA ainda está em fase inicial de expansão e tende a sustentar lucros elevados por mais tempo do que o inicialmente esperado, segundo fontes consultadas pela CNBC.

Bolsas globais seguem próximas de máximas históricas

A escalada das empresas de tecnologia ocorre em paralelo a um ambiente global em que os mercados acionários continuam operando próximos de máximas históricas. O Japão também renovou recordes, acompanhando o rali das empresas ligadas à cadeia de chips e eletrônicos.

No intervalo de um ano, o Nikkei acumula forte valorização, saindo da faixa de 37.320 pontos para 65.070 pontos.

China mostra força industrial e Europa ajusta estratégia

Na China, dados industriais adicionaram mais um elemento ao cenário. Os lucros do setor cresceram 24,7% em abril na comparação anual, no ritmo mais forte desde o fim de 2023. O destaque ficou com a fabricação de equipamentos de informática e eletrônicos, cujos resultados praticamente dobraram no período.

Enquanto isso, empresas europeias continuam ajustando suas estratégias em relação à China. Uma pesquisa da Câmara de Comércio da União Europeia indica que parte relevante delas mantém compromisso com cadeias de suprimento no país, e um terço acelera processos de relocalização parcial da produção.

No campo monetário, o Banco Central Europeu (BCE) reforçou o combate à inflação. O integrante do seu conselho, François Villeroy de Galhau, disse que a autoridade "fará o que for necessário" para garantir que a inflação retorne à meta de 2% no médio prazo, em um sinal de continuidade da política de controle de preços.

"Se eu falar em nome do BCE, isso significa fazer o que for necessário para trazer a inflação de volta a 2% no médio prazo. Os mercados podem ter certeza disso." François Villeroy de Galhau, integrante do conselho do Banco Central Europeu

No pano de fundo geopolítico, os mercados seguem acompanhando as negociações entre Estados Unidos e Irã. Embora a trégua ainda seja considerada frágil, o tema perdeu espaço no centro das atenções em alguns pregões recentes, abrindo caminho para que tecnologia e resultados corporativos voltassem a ditar o ritmo.