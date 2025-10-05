Brasil

CNU 2025: horário, o que levar, divulgação do gabarito, resultado e tudo sobre a prova

Com mais de 760 mil inscritos, a segunda edição do concurso terá 3.652 vagas em 32 órgãos, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 00h01.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realiza neste domingo, 5 de outubro, a primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025.

Com mais de 760 mil inscritos, a segunda edição do concurso terá 3.652 vagas em 32 órgãos, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário. Para avançar para a segunda fase, programada para 7 de dezembro, é necessário acertar ao menos 40% das questões da primeira etapa.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o CNU 2025: horários, documentos obrigatórios, o que levar, datas importantes e o que esperar do exame.

Como consultar o local de prova do CNU?

O Cartão de Confirmação de Inscrição está disponível no site da FGV desde 22 de setembro. Para acessá-lo, basta fazer login com CPF e senha cadastrados na inscrição. O documento contém informações essenciais, como o endereço do local de prova, número da sala e horário. Embora não seja obrigatório, é recomendado imprimir o cartão para facilitar a entrada.

Para a prova discursiva de dezembro, um novo cartão de confirmação será disponibilizado em 1º de dezembro, e os candidatos aprovados na primeira fase devem ficar atentos a essa data.

Que horas os portões do CNU abrem?

Os portões dos locais de prova abrem às 11h30 e fecham pontualmente às 12h30 (horário de Brasília). Após o fechamento, não há possibilidade de entrada, portanto, é recomendável chegar com antecedência de pelo menos uma hora.

Que horas começa a prova do CNU?

O horário da prova varia conforme o nível do candidato:

Nível superior: A prova começa às 13h e termina às 18h, com 90 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos, e duração de 5 horas.

Nível intermediário: A prova começa às 13h e termina às 16h30, com 70 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 40 específicas da área escolhida. O tempo de prova é de 3h30.

O que pode levar para o CNU?

Os itens obrigatórios para a prova são:

  • Documento de identidade original com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira expedida por órgão oficial).
  • Caneta esferográfica de corpo transparente (tinta azul ou preta).
  • Água em garrafa transparente sem rótulo.
  • Alimentos leves em embalagens transparentes.

O que é proibido levar no CNU?

Itens proibidos:

  • Celular, relógio e outros dispositivos eletrônicos.
  • Calculadora e materiais de consulta.
  • Óculos escuros, bonés, chapéus e gorros.
  • Embalagens opacas ou com rótulos.
  • Lápis, lapiseira e corretor líquido.

Se o candidato levar algum item proibido, ele deve informar ao fiscal antes do início da prova. Esses objetos serão guardados em embalagem lacrada e só poderão ser recuperados após a saída do local.

Posso levar o caderno de questões para casa?

Sim, a FGV permite que os candidatos levem o caderno de questões para casa, mas somente durante a última hora da prova. Quem sair antes precisa entregar tanto o cartão de respostas quanto o caderno ao fiscal.

Quando sai o resultado do CNU?

A divulgação dos resultados segue um cronograma:

  • 6 de outubro: Gabarito preliminar das provas objetivas.
  • 12 de novembro: Notas finais da primeira fase e convocação para a prova discursiva.
  • 13 a 19 de novembro: Período para envio de títulos (quando aplicável).
  • 18 de fevereiro de 2026: Resultado definitivo da prova discursiva.
  • 20 de fevereiro de 2026: Publicação das listas de classificação.
  • 16 de março de 2026: Início das convocações para nomeação.

Entre a divulgação dos resultados preliminares e os definitivos, haverá períodos para interposição de recursos. Candidatos podem apresentar contestações dentro dos prazos estipulados no edital.

Quando sai o gabarito do CNU?

Segundo o MGI, o gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado no dia 6 de outubro.

Quantas questões terá a prova?

Para o nível superior, serão 90 questões divididas entre 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Já para o nível intermediário, a prova contará com 68 questões, incluindo disciplinas como Português, Matemática e Direito, além de questões específicas para algumas áreas, como Saúde ou Regulação.

É possível zerar uma disciplina e não ser eliminado?

Sim, o edital estabelece que, mesmo que o candidato erre todas as questões de uma disciplina, não será eliminado automaticamente, desde que atenda ao número mínimo de acertos. Para os candidatos de nível superior, é necessário acertar ao menos 36 questões, enquanto para os de nível intermediário, o mínimo é 28 acertos.

Como calcular a Nota Final Ponderada (NFP)?

A NFP é calculada somando a Nota da prova objetiva, Nota da prova discursiva e, se aplicável, a Nota de títulos. A FGV tem critérios específicos para cada vaga, e os candidatos devem consultar o edital do seu bloco temático para detalhes sobre os pesos das disciplinas.

Quais as principais regras sobre a prova discursiva?

Para o nível superior, a prova discursiva será composta por duas questões, cada uma com um valor de 22,5 pontos, totalizando 45 pontos. Já para o nível intermediário, a prova será uma redação dissertativa-argumentativa com até 30 linhas, valendo 30 pontos.

