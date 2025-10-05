CNU 2025: horário, o que levar, divulgação do gabarito, resultado e tudo sobre a prova

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realiza neste domingo, 5 de outubro, a primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025.

Com mais de 760 mil inscritos, a segunda edição do concurso terá 3.652 vagas em 32 órgãos, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário. Para avançar para a segunda fase, programada para 7 de dezembro, é necessário acertar ao menos 40% das questões da primeira etapa.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o CNU 2025: horários, documentos obrigatórios, o que levar, datas importantes e o que esperar do exame.

Como consultar o local de prova do CNU?

O Cartão de Confirmação de Inscrição está disponível no site da FGV desde 22 de setembro. Para acessá-lo, basta fazer login com CPF e senha cadastrados na inscrição. O documento contém informações essenciais, como o endereço do local de prova, número da sala e horário. Embora não seja obrigatório, é recomendado imprimir o cartão para facilitar a entrada.

Para a prova discursiva de dezembro, um novo cartão de confirmação será disponibilizado em 1º de dezembro, e os candidatos aprovados na primeira fase devem ficar atentos a essa data.

Que horas os portões do CNU abrem?

Os portões dos locais de prova abrem às 11h30 e fecham pontualmente às 12h30 (horário de Brasília). Após o fechamento, não há possibilidade de entrada, portanto, é recomendável chegar com antecedência de pelo menos uma hora.

Que horas começa a prova do CNU?

O horário da prova varia conforme o nível do candidato:

Nível superior: A prova começa às 13h e termina às 18h, com 90 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos, e duração de 5 horas.

Nível intermediário: A prova começa às 13h e termina às 16h30, com 70 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 40 específicas da área escolhida. O tempo de prova é de 3h30.

O que pode levar para o CNU?

Os itens obrigatórios para a prova são:

Documento de identidade original com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira expedida por órgão oficial).

Caneta esferográfica de corpo transparente (tinta azul ou preta).

Água em garrafa transparente sem rótulo.

Alimentos leves em embalagens transparentes.

O que é proibido levar no CNU?

Itens proibidos:

Celular, relógio e outros dispositivos eletrônicos.

Calculadora e materiais de consulta.

Óculos escuros, bonés, chapéus e gorros.

Embalagens opacas ou com rótulos.

Lápis, lapiseira e corretor líquido.

Se o candidato levar algum item proibido, ele deve informar ao fiscal antes do início da prova. Esses objetos serão guardados em embalagem lacrada e só poderão ser recuperados após a saída do local.

Posso levar o caderno de questões para casa?

Sim, a FGV permite que os candidatos levem o caderno de questões para casa, mas somente durante a última hora da prova. Quem sair antes precisa entregar tanto o cartão de respostas quanto o caderno ao fiscal.

Quando sai o resultado do CNU?

A divulgação dos resultados segue um cronograma:

6 de outubro: Gabarito preliminar das provas objetivas.

12 de novembro: Notas finais da primeira fase e convocação para a prova discursiva.

13 a 19 de novembro: Período para envio de títulos (quando aplicável).

18 de fevereiro de 2026: Resultado definitivo da prova discursiva.

20 de fevereiro de 2026: Publicação das listas de classificação.

16 de março de 2026: Início das convocações para nomeação.

Entre a divulgação dos resultados preliminares e os definitivos, haverá períodos para interposição de recursos. Candidatos podem apresentar contestações dentro dos prazos estipulados no edital.

Quando sai o gabarito do CNU?

Segundo o MGI, o gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado no dia 6 de outubro.

Quantas questões terá a prova?

Para o nível superior, serão 90 questões divididas entre 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Já para o nível intermediário, a prova contará com 68 questões, incluindo disciplinas como Português, Matemática e Direito, além de questões específicas para algumas áreas, como Saúde ou Regulação.

É possível zerar uma disciplina e não ser eliminado?

Sim, o edital estabelece que, mesmo que o candidato erre todas as questões de uma disciplina, não será eliminado automaticamente, desde que atenda ao número mínimo de acertos. Para os candidatos de nível superior, é necessário acertar ao menos 36 questões, enquanto para os de nível intermediário, o mínimo é 28 acertos.

Como calcular a Nota Final Ponderada (NFP)?

A NFP é calculada somando a Nota da prova objetiva, Nota da prova discursiva e, se aplicável, a Nota de títulos. A FGV tem critérios específicos para cada vaga, e os candidatos devem consultar o edital do seu bloco temático para detalhes sobre os pesos das disciplinas.

Quais as principais regras sobre a prova discursiva?

Para o nível superior, a prova discursiva será composta por duas questões, cada uma com um valor de 22,5 pontos, totalizando 45 pontos. Já para o nível intermediário, a prova será uma redação dissertativa-argumentativa com até 30 linhas, valendo 30 pontos.