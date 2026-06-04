Flávio Bolsonaro diz que 'país esta passando por uma guerra espiritual'

A 34ª Marcha para Jesus, realizada nesta quinta-feira, 4, foi marcado por discursos do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) e presença do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), assim como o prefeito, Ricardo Nunes (MDB). Em suas falas, Flávio disse que o “país está passando por uma guerra espiritual”.

“Vamos orar pelo nosso Brasil. Essa guerra é espiritual. E hoje é a maior resposta que nós podemos dar ao mundo do mal, que vai ser expulso do governo desse Brasil neste ano, em nome do Senhor Jesus. Amém”, declarou Flávio no trio.

Partindo da Estação da Luz, no centro de São Paulo, a marcha seguiu em direção à Praça Heróis da FEB, próxima ao Campo de Marte, na zona norte da capital. Ela foi composta por 33,8 mil pessoas no pico. Foram inscritas 23 mil caravanas, que conta com oito trios elétricos.

Também compareceram os pré-candidatos de direita ao Senado deputado estadual André do Prado (PL) e deputado federal Guilherme Derrite (PP). Além deles, entre os presentes no trio, ganharam destaque o deputado federal e pré-candidato à reeleição Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP).

Tarcísio também realizou um discurso religioso – e político. “A gente não pode se conformar em seguir padrões. Precisa transformar pensamento. Coisas sobrenaturais acontecerão. São Paulo é do Senhor Jesus”, afirmou.