Setor de serviços recua 0,5% em dezembro e fecha 2024 com crescimento de 3,1%

O setor de serviços recuou 0,5% em dezembro e fechou o ano com alta de 3,1%, após queda de 0,9% em novembro. O resultado veio abaixo das expectativas dos analistas, que projetavam leve avanço de 0,2% no mês e crescimento de 3,5% em 2024. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Apesar das quedas em novembro e dezembro, o setor teve uma trajetória positiva ao longo de 2024, alcançando recordes da série histórica em outubro e setembro, muito por conta do aquecimento da economia, com mercado de trabalho em mínimas históricas, e o consequente aumento da renda das famílias.

Este foi o quarto ano consecutivo com taxas positivas, algo inédito na série histórica iniciada em 2012, com acumulado de de 27,4% entre 2021 e 2024. O resultado anual teve alta em quatro setores, com destaque para serviços de informação e comunicação (6,2%) e profissionais, administrativos e complementares (6,2%).

No entanto, o setor de transportes puxou o número de 2024 para baixo, com queda influenciada por uma deminuição da receita do transporte rodoviário de cargas, já que a menor safra de alimentos gerou menores fretes.

Porém, para 2025, a expectativa dos especialistas é de uma desacelaração da economia como um todo, com aumento da inflação, a manutenção taxa de juros em patamares elevados e menor impulso fiscal.