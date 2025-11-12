Setor de serviços sobe 0,6% em setembro, oitava alta seguida

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 12, que o setor de serviços brasileiros avançou 0,6% em setembro na comparação com agosto, o oitavo resultado positivo seguido.

Na comparação com setembro de 2024, o volume de serviços avançou 4,1%. No ano, o acumulado é de 2,8%. Nos últimos 12 meses, houve alta de 3,1%.

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) destaca que o volume de serviços está 19,5% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020, e renovou, em setembro de 2025, o patamar recorde da série histórica.

Setor de transportes avança

Três das cinco atividades pesquisadas registraram crescimento na passagem de agosto para setembro. O destaque foi o setor de transportes, que avançou 1,2%, marcando o segundo resultado positivo consecutivo e acumulando alta de 1,5%, impulsionado principalmente pelo transporte rodoviário de cargas.

Ao comentar o desempenho positivo observado nos últimos oito meses, na série com ajuste sazonal, o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, apontou o grupamento de transportes como o principal responsável por sustentar o crescimento recente.

“O grande destaque é a renovação do ápice da série histórica, agora em setembro de 2025. Essa renovação vem acontecendo desde o último mês de abril. O setor de transportes tem sido o grande responsável por essa sequência de taxas positivas”, avalia Rodrigo.

Outros destaques setoriais

Os demais crescimentos vieram de informação e comunicação (1,2%), que se recuperou da perda de 0,5% registrada em agosto, impulsionado pelas áreas de consultoria e tecnologia da informação.

O segmento de outros serviços também apresentou alta (0,6%), o terceiro aumento seguido, acumulando ganho de 2,5%, com destaque para os ramos de seguros, previdência complementar e planos de saúde.

Em contrapartida, os serviços profissionais, administrativos e complementares recuaram 0,6%, refletindo a queda de receita em aluguel de máquinas e equipamentos e atividades jurídicas.

Já os serviços prestados às famílias tiveram retração de 0,5%, impactados pela menor receita do setor de restaurantes.

O índice de atividades turísticas registrou variação de 0,1% em setembro, na comparação com o mês anterior, o segundo resultado positivo consecutivo, com ganho acumulado de 1,1%. O segmento está 11,5% acima do nível de fevereiro de 2020 e 2% abaixo do recorde de dezembro de 2024.