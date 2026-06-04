Vieira diz que EUA anteciparam relatórios e mantém diálogo sobre tarifas

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira, 4, que os Estados Unidos apresentaram de forma antecipada relatórios que podem embasar novas tarifas contra produtos brasileiros, antes do prazo acordado para o início das negociações entre os dois países.

A declaração foi dada após uma breve reunião com o representante comercial norte-americano, Jamieson Greer, em Paris, durante a sessão ministerial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Segundo Vieira, as conclusões das investigações sob a Seção 301 foram divulgadas antes do período combinado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o então presidente Donald Trump, em encontro realizado em Washington em maio.

“Tinham sido apresentadas antes do prazo estabelecido na reunião dos presidentes em Washington, que seria de 30 dias para começarmos, então, a negociar”, afirmou o chanceler.

Vieira relatou ainda que Greer o abordou antes do início da sessão ministerial e disse que as conversas entre Brasil e Estados Unidos vinham sendo “ótimas”. O ministro respondeu que o governo brasileiro segue interessado em manter o diálogo, especialmente após a divulgação dos relatórios.

O representante norte-americano, segundo Vieira, demonstrou disposição para continuar as tratativas. “Ele disse que estava pronto a continuar essas conversas, e que sempre o diálogo tinha sido muito bom. Eu falei: ‘Pois é, que ótimo. Então, vamos continuar assim conversando e acertando. Vamos negociar’”, disse.

Taxas adicionais e investigação contra o Brasil

As declarações ocorrem em meio à possibilidade de novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Na segunda-feira, 2, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) indicou a intenção de aplicar uma tarifa de 25% sobre importações do Brasil no âmbito da investigação da Seção 301.

No dia seguinte, o governo norte-americano propôs uma sobretaxa adicional de 12,5% sobre produtos de 59 países, incluindo o Brasil, sob a justificativa de supostas falhas no combate a mercadorias produzidas com trabalho forçado. Somadas, as medidas poderiam elevar a tarifa potencial contra o Brasil a até 37,5%.

Argumentos do Brasil e resposta às consultas

Vieira afirmou que o Brasil respondeu a mais de 80 questionamentos durante as consultas relacionadas à Seção 301, com participação de diferentes órgãos do governo, e sustentou que não haveria justificativa para a aplicação das tarifas.

O chanceler também contestou a tese de desequilíbrio comercial, afirmando que o Brasil não registra superávit com os Estados Unidos e que o déficit acumulado brasileiro nos últimos 15 anos chega a US$ 450 bilhões.

“Todos os argumentos apresentados, nós provamos que não são legítimos”, disse Vieira, acrescentando que espera que as explicações brasileiras sejam consideradas e levadas ao presidente Donald Trump.

Sobre uma eventual conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump durante a cúpula do G7, Vieira afirmou que não há encontro formal previsto. No entanto, disse que os dois líderes podem se reunir caso haja oportunidade ao longo do evento.