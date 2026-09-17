A corrida pelo governo de Pernambuco apresenta um cenário de acirrada disputa polarizada, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 17. No levantamento estimulado de primeiro turno, a atual governadora Raquel Lyra (PSD) registra 48,7% das intenções de voto, contra 45,6% do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os candidatos encontram-se em situação de empate técnico no limite estatístico.

Entre os demais nomes, Ivan Moraes (PSOL) tem 2,0%, Renan (Missão) com 1,1% e Professora Camila (UP) marca 0,1%. Votos brancos e nulos somam 1,0%, e os que não sabem representam 1,6%.

O detalhamento demográfico revela forças distintas para cada candidato. Raquel Lyra lidera entre os homens (53,8% a 38,4%), enquanto João Campos tem vantagem entre as mulheres (52,3% contra 44,0% da governadora).

O segmento religioso também apresenta forte contraste. A candidata do PSD domina entre os evangélicos, marcando 72,7% das intenções, ao passo que o nome do PSB lidera no eleitorado católico, onde pontua com 54,0%.

Geograficamente, Campos concentra maior capital político na capital, registrando 54,8%. Lyra compensa no interior, destacando-se na Região Intermediária de Recife, onde atinge 59,4%, e em Caruaru, com 50,5%.

Cenários de segundo turno apontam nova margem de empate

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os líderes, a polarização se mantém evidente. O levantamento projeta Raquel Lyra com 51,1% da preferência do eleitorado pernambucano.

Neste cenário de confronto direto, João Campos alcança 47,3% das respostas. A diferença de 3,8 pontos também configura um empate técnico no limite da margem. Brancos e nulos somam 1,2% e indecisos são 0,3%.

Desempenho do executivo e taxas de rejeição

A avaliação da atual gestão estadual tem impacto direto na intenção de reeleição. A pesquisa mostra que 50% dos entrevistados aprovam a forma como Raquel Lyra governa, enquanto 41% desaprovam e 9% não sabem opinar.

Quando questionados se a governadora merece ser reeleita, 50,5% afirmam que sim e 42,7% são contrários. No quesito rejeição eleitoral, em que o eleitor indica em quem não votaria de jeito nenhum, João Campos pontua com 36,9%, contra 24,9% de Lyra.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.793 eleitores entre 11 e 16 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo PE-02989/2026.