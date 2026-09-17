De Sam Altman a Jensen Huang: os 'donos' da IA vão jantar com Trump e Xi Jinping

RESUMO ＋ Sam Altman, CEO da OpenAI, e Tim Cook, presidente executivo do conselho da Apple, devem participar na próxima semana de um jantar de Estado na Casa Branca em homenagem ao presidente chinês Xi Jinping, segundo a Bloomberg. Organizado por Donald Trump, o encontro ocorre em meio às tensões entre Estados Unidos e China envolvendo inteligência artificial e comércio internacional.

Sam Altman, CEO da OpenAI, e Tim Cook, presidente do conselho da Apple, devem participar na próxima semana de um jantar de Estado na Casa Branca em homenagem ao presidente chinês Xi Jinping, segundo a Bloomberg.

Uma fonte a par do assunto confirmou ao site americano a presença de Cook no evento, organizado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington; a OpenAI confirmou a participação de Altman.

Os dois executivos devem se juntar a outros líderes empresariais no jantar, incluindo Jensen Huang, CEO da Nvidia .

A cúpula acontece em um momento delicado para as relações entre os Estados Unidos e a China — e para a própria indústria de inteligência artificial (IA).

Tensões geopolíticas fervilham em torno da corrida por IA, do comércio internacional e do Oriente Médio. Trump disse no início desta semana que mantém uma "ótima relação" com Xi.

Enquanto isso, líderes de IA travam um debate público sobre se devem desacelerar o desenvolvimento da tecnologia diante de possíveis ameaças à humanidade. A própria OpenAI já divulgou uma série de incidentes envolvendo seus agentes de IA, incluindo a invasão da infraestrutura da startup Hugging Face.

O novo papel de embaixador global de Tim Cook

Cook deixou o cargo de CEO da Apple em 1º de setembro.

Na nova função de presidente executivo do conselho (executive chairman), ele planeja continuar envolvido em relações governamentais, incluindo negociações com a Casa Branca e com a China.