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De Sam Altman a Jensen Huang: os 'donos' da IA vão jantar com Trump e Xi Jinping

CEO da OpenAI e Tim Cook, presidente do conselho da Apple, devem se juntar a Jensen Huang, da Nvidia, em jantar de Estado marcado por tensões geopolíticas em torno da corrida por IA

Xi Jinping e Trump: presidentes se encontram na semana que vem (Evan Vucci/AFP)

Xi Jinping e Trump: presidentes se encontram na semana que vem (Evan Vucci/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08h55.

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RESUMO ＋

Sam Altman, CEO da OpenAI, e Tim Cook, presidente executivo do conselho da Apple, devem participar na próxima semana de um jantar de Estado na Casa Branca em homenagem ao presidente chinês Xi Jinping, segundo a Bloomberg. Organizado por Donald Trump, o encontro ocorre em meio às tensões entre Estados Unidos e China envolvendo inteligência artificial e comércio internacional.

Sam Altman, CEO da OpenAI, e Tim Cook, presidente do conselho da Apple, devem participar na próxima semana de um jantar de Estado na Casa Branca em homenagem ao presidente chinês Xi Jinping, segundo a Bloomberg.

Uma fonte a par do assunto confirmou ao site americano a presença de Cook no evento, organizado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington; a OpenAI confirmou a participação de Altman.

Os dois executivos devem se juntar a outros líderes empresariais no jantar, incluindo Jensen Huang, CEO da Nvidia .

A cúpula acontece em um momento delicado para as relações entre os Estados Unidos e a China — e para a própria indústria de inteligência artificial (IA).

Tensões geopolíticas fervilham em torno da corrida por IA, do comércio internacional e do Oriente Médio. Trump disse no início desta semana que mantém uma "ótima relação" com Xi.

Enquanto isso, líderes de IA travam um debate público sobre se devem desacelerar o desenvolvimento da tecnologia diante de possíveis ameaças à humanidade. A própria OpenAI já divulgou uma série de incidentes envolvendo seus agentes de IA, incluindo a invasão da infraestrutura da startup Hugging Face.

O novo papel de embaixador global de Tim Cook

Cook deixou o cargo de CEO da Apple em 1º de setembro.

Na nova função de presidente executivo do conselho (executive chairman), ele planeja continuar envolvido em relações governamentais, incluindo negociações com a Casa Branca e com a China.

Perguntas frequentes

Por que Sam Altman e Tim Cook irão à Casa Branca? ＋

Sam Altman e Tim Cook devem participar de um jantar de Estado em homenagem ao presidente chinês Xi Jinping, segundo a Bloomberg. O evento será organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Quando e onde será o jantar de Estado para Xi Jinping? ＋

O jantar de Estado deve acontecer na próxima semana, na Casa Branca, em Washington. A matéria não informa a data exata do evento.

Quem confirmou a participação de Sam Altman e Tim Cook? ＋

A OpenAI confirmou a participação de Sam Altman. Uma fonte a par do assunto confirmou à Bloomberg que Tim Cook também estará no jantar.

Quais outros líderes empresariais devem participar do jantar? ＋

Jensen Huang, CEO da Nvidia, está entre os líderes empresariais que devem participar do jantar ao lado de Sam Altman e Tim Cook, segundo a Bloomberg.

Qual é o contexto da visita de Xi Jinping aos Estados Unidos? ＋

A visita ocorre em meio a tensões entre Estados Unidos e China relacionadas à corrida por inteligência artificial, ao comércio internacional e ao Oriente Médio. Donald Trump afirmou no início desta semana que mantém uma “ótima relação” com Xi Jinping.

Qual é a nova função de Tim Cook na Apple? ＋

Tim Cook deixou o cargo de CEO da Apple em 1º de setembro e assumiu como presidente executivo do conselho. Na nova função, Cook pretende continuar envolvido nas relações governamentais da empresa, incluindo negociações com a Casa Branca e com a China.

Acompanhe tudo sobre:Sam AltmanTim CookJensen HuangNvidiaAppleChatGPTOpenAI

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