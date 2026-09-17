Petrobras fecha acordo para explorar oito blocos de petróleo na Costa do Marfim

A Petrobras ampliou sua presença internacional em exploração de petróleo ao assinar contratos para operar oito blocos offshore na Costa do Marfim, na África Ocidental.

O acordo foi firmado pela subsidiária integral Petrobras Netherlands B.V. (PNBV) com o governo da Costa do Marfim e a estatal local PETROCI Holding. A companhia brasileira terá 90% de participação nos blocos e será a operadora das áreas, enquanto a PETROCI ficará com os 10% restantes.

Os contratos de partilha de produção envolvem os blocos CI-513, CI-600, CI-601, CI-602, CI-603, CI-605, CI-701 e CI-702, todos localizados em áreas marítimas do país.

A operação faz parte da estratégia da Petrobras de ampliar suas reservas de petróleo e gás por meio da exploração de novas fronteiras, tanto no Brasil quanto no exterior.

Segundo a companhia, a entrada nos blocos africanos busca diversificar o portfólio exploratório e gerar valor de longo prazo para os negócios.

A assinatura dos contratos está alinhada ao plano estratégico da Petrobras de buscar novas áreas exploratórias para recomposição de reservas.

A companhia tem direcionado parte de sua estratégia para novas fronteiras de exploração, tanto no Brasil quanto no exterior, em um momento em que grandes petroleiras buscam equilibrar produção atual e reposição de ativos futuros.

Em junho de 2025, a Petrobras já havia informado que avançava nas tratativas para participação em blocos offshore na Costa do Marfim.

Nova fronteira de exploração na África Ocidental

A Costa do Marfim vem tentando atrair investimentos internacionais para seu setor de petróleo e gás, especialmente em áreas offshore ainda pouco exploradas.

Os oito blocos adquiridos pela Petrobras estão em uma região considerada de potencial exploratório, com áreas que incluem diferentes profundidades marítimas.

O movimento ocorre após descobertas recentes no país, como o campo Baleine, considerado uma das principais descobertas de hidrocarbonetos da Costa do Marfim, e a descoberta Calao.

Esses projetos ajudaram a aumentar o interesse de empresas internacionais pela exploração das bacias offshore do país.

A Costa do Marfim também passou por mudanças regulatórias para estimular investimentos no setor, com atualização do marco petrolífero e iniciativas para ampliar o licenciamento de novas áreas.