AtlasIntel: Flávio Bolsonaro tem vantagem de 19,7 pontos sobre Lula no Paraná

O senador Flávio Bolsonaro será candidato à presidência em 2026 (Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09h39.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera isoladamente a corrida para a Presidência da República entre os eleitores do Paraná. É o que mostra a pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira, 17.
No cenário estimulado, Flávio marca 53,7% das intenções de voto, seguido pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 34%.
Entre os demais nomes testados, o escritor Augusto Cury (Avante) registra 4,1%, e o governador Ronaldo Caiado (PSD) anota 2,2%.
O governador Romeu Zema (Novo) tem 1,8% e Renan Santos (Missão) marca 1,7%. Votos brancos e nulos somam 0,4%, e 1,8% não souberam responder.
Em eventuais disputas diretas, Flávio Bolsonaro venceria o atual presidente com folga no eleitorado paranaense. No confronto principal, o senador alcança 57,5%, contra 38,8% do petista. Os votos brancos, nulos e indecisos somam 3,7% neste cenário.
Lula também aparece numericamente atrás em outros cenários testados contra nomes do campo conservador no estado.
Contra Zema, o atual presidente perde por 50,6% a 38,5%. Em uma disputa contra Caiado, o governador goiano marca 49,8% contra 36,8% do petista.
A desvantagem de Lula no Paraná reflete a avaliação de seu mandato no estado. Segundo a pesquisa, 59% desaprovam o desempenho do atual presidente, enquanto 38% o aprovam.
Na classificação direta da gestão executiva, 58% consideram o governo ruim ou péssimo, ante 33% de ótimo ou bom.
O quadro de rejeição também apresenta obstáculos para o governo federal.
Lula é o líder em rejeição, com 56,5% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro registra 37% no mesmo indicador.
O detalhamento demográfico evidencia a base de apoio de Flávio Bolsonaro, ancorada no segmento religioso.
Entre os evangélicos, o senador chega a 72,8% das intenções de voto no primeiro turno, contra apenas 15,2% de Lula. O parlamentar também domina entre os homens, com 60,6%.
Por outro lado, o atual presidente encontra seu melhor desempenho eleitoral no estado entre os eleitores mais jovens. Na faixa de 16 a 24 anos, Lula lidera com 55,1%, superando os 40,8% de Flávio Bolsonaro.
O petista também tem maioria entre agnósticos ou ateus, atingindo 57,4%.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.794 eleitores entre 11 e 16 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.
O levantamento foi contratado por AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09264/2026.