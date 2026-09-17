AtlasIntel: Flávio Bolsonaro tem vantagem de 19,7 pontos sobre Lula no Paraná

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera isoladamente a corrida para a Presidência da República entre os eleitores do Paraná. É o que mostra a pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira, 17.

No cenário estimulado, Flávio marca 53,7% das intenções de voto, seguido pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 34%.

Entre os demais nomes testados, o escritor Augusto Cury (Avante) registra 4,1%, e o governador Ronaldo Caiado (PSD) anota 2,2%.

O governador Romeu Zema (Novo) tem 1,8% e Renan Santos (Missão) marca 1,7%. Votos brancos e nulos somam 0,4%, e 1,8% não souberam responder.

Simulações de segundo turno

Em eventuais disputas diretas, Flávio Bolsonaro venceria o atual presidente com folga no eleitorado paranaense. No confronto principal, o senador alcança 57,5%, contra 38,8% do petista. Os votos brancos, nulos e indecisos somam 3,7% neste cenário.

Lula também aparece numericamente atrás em outros cenários testados contra nomes do campo conservador no estado.

Contra Zema, o atual presidente perde por 50,6% a 38,5%. Em uma disputa contra Caiado, o governador goiano marca 49,8% contra 36,8% do petista.

Rejeição e avaliação de governo

A desvantagem de Lula no Paraná reflete a avaliação de seu mandato no estado. Segundo a pesquisa, 59% desaprovam o desempenho do atual presidente, enquanto 38% o aprovam.

Na classificação direta da gestão executiva, 58% consideram o governo ruim ou péssimo, ante 33% de ótimo ou bom.

O quadro de rejeição também apresenta obstáculos para o governo federal.

Lula é o líder em rejeição, com 56,5% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro registra 37% no mesmo indicador.

O raio-X do eleitorado

O detalhamento demográfico evidencia a base de apoio de Flávio Bolsonaro, ancorada no segmento religioso.

Entre os evangélicos, o senador chega a 72,8% das intenções de voto no primeiro turno, contra apenas 15,2% de Lula. O parlamentar também domina entre os homens, com 60,6%.

Por outro lado, o atual presidente encontra seu melhor desempenho eleitoral no estado entre os eleitores mais jovens. Na faixa de 16 a 24 anos, Lula lidera com 55,1%, superando os 40,8% de Flávio Bolsonaro.

O petista também tem maioria entre agnósticos ou ateus, atingindo 57,4%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.794 eleitores entre 11 e 16 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado por AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09264/2026.