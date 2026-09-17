O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem empatados na disputa presidencial nas eleições de 2026, segundo a pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta quinta-feira, 17.

Em um cenário de primeiro turno, Lula registra 38,3% das intenções de voto, numericamente à frente de Flávio, com 37,7%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, configurando empate técnico.

Na comparação com o levantamento divulgado no dia 3 de setembro, Flávio cresceu 4,1 pontos percentuais. Lula teve uma variação negativa de 0,4 ponto, dentro da margem de erro.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Augusto Cury (Avante) pontua com 6,5%, à frente do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que tem 4,5%. Na sequência, Renan Santos (Missão) marca 3,4%.

Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, registra 1,9%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), 1%. Os demais candidatos, Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata), não ultrapassaram a marca de 1%.

Votos em branco e nulos somam 2,7%, e 3,4% estão indecisos de sua escolha nas urnas.

Avaliação do Executivo e rejeição

O acirramento da corrida eleitoral reflete o atual desafio de popularidade do Executivo. O levantamento revela que 47,2% avaliam o governo federal como ruim ou péssimo, enquanto 36,5% consideram a gestão ótima ou boa, e 15,8% a classificam como regular.

Questionados de forma direta sobre sua aprovação, 53,1% desaprovam o desempenho do presidente, contra 44,1% que o aprovam.

No índice de rejeição aos candidatos, os líderes da disputa também encabeçam a lista. Lula é rejeitado por 49,7% dos entrevistados, taxa próxima à de Flávio Bolsonaro, que marca 45,3%. O pelotão seguinte de rejeição traz Pablo Marçal (16,9%), Renan Santos (16,6%) e Romeu Zema (15,9%).

Recortes demográficos

A pesquisa evidencia uma divisão clara no perfil do eleitorado brasileiro. O petista lidera entre as mulheres, com 46,3% das intenções de voto, e consolida vantagem na região Nordeste, onde alcança 46,9%. Na fatia de eleitores acima de 60 anos, Lula chega a 48,8% da preferência.

Por outro lado, o senador fluminense tem vantagem entre os homens, com 46,0% da preferência, e domina em redutos estratégicos. Flávio Bolsonaro lidera os recortes nas regiões Sul (44,1%) e Norte (51,0%), mantendo também o primeiro lugar numérico na faixa etária de 35 a 44 anos (43,9%).

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 11 e 15 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00749/2026.