Com show de Shania Twain, JHSF lança Boa Vista Estates em Porto Feliz

RESUMO | A JHSF apresenta neste sábado, 26, o Boa Vista Estates, projeto de alto padrão em Porto Feliz que amplia o Complexo Boa Vista, com show exclusivo de Shania Twain para convidados. O empreendimento terá 7 milhões de m² para 250 famílias, lotes a partir de 5.000 m² e VGV potencial estimado em R$ 3 bilhões.

A JHSF apresenta neste sábado, 26, o Boa Vista Estates, novo projeto de alto padrão em Porto Feliz que expande o Complexo Boa Vista. Para marcar o lançamento, a cantora canadense Shania Twain fará um show exclusivo para convidados da companhia. A última vez que a cantora esteve no Brasil foi em 2018.

A proposta do novo projeto é focar na máxima privacidade e baixa densidade: são 7 milhões de metros quadrados, projetados para abrigar apenas 250 famílias. Localizado a cerca de uma hora da capital paulista, com acesso direto pela Rodovia Castello Branco, o loteamento reúne estâncias a partir de 20.000 m² e lotes a partir de 5.000 m², que integram mata nativa, lagos e uma infraestrutura urbana voltada ao bem-estar e ao lazer ao ar livre.

O Valor Geral de Vendas (VGV) potencial é estimado em R$ 3 bilhões. O empreendimento amplia a atuação da incorporadora e chega em um momento ímpar para a empresa: no ano que vem, o complexo original completa duas décadas.

"O Boa Vista Estates nasce de uma decisão muito clara: oferecer grandes extensões de terreno e privacidade em um projeto muito exclusivo. São 7 milhões de metros quadrados estruturados para apenas 250 proprietários, com infraestrutura completa e integração à paisagem natural. Essa combinação de escala e planejamento é rara no Brasil", afirma Augusto Martins, CEO da JHSF. "A vinda da Shania para a apresentação coroa um dia importante para a JHSF e para esse projeto tão especial."

Arquitetura de renome e infraestrutura esportiva

O master plan do Boa Vista Estates traz arquitetura das áreas sociais, assinada por Sig Bergamin e Murilo Lomas, e projeto paisagístico desenvolvido por Maria João d’Orey. O conceito do empreendimento prioriza a mobilidade suave, incentivo ao uso de bicicletas e carrinhos elétricos internos, além de gestão própria de água e esgoto e preservação de amplas áreas de vegetação nativa.

Entre os destaques da infraestrutura esportiva está o único campo de golfe de 18 buracos do Brasil, com assinatura do australiano Greg Norman — ex-número um do mundo e um dos nomes mais influentes da história da modalidade. O espaço também virá acompanhado por um clubhouse próprio, com bar e restaurante.

O projeto conta ainda com um parque linear, inspirado no formato de circuitos contínuos. Dentro, oferece 10 km de pistas de corrida, 10 km de ciclovias sem cruzamentos, uma pista de caminhada de 4 km, ao redor dos lagos, e uma trilha equestre de 15 km.

A estrutura do Boa Vista Estates Country Club também inclui um Equestrian Center, com picadeiro coberto e descoberto, campo de polo em dimensão internacional e sede dedicada; um complexo esportivo com quadras de tênis, padel, pickleball, beach tennis, campo de futebol e quadra poliesportiva; e uma área de lazer e serviços com spa, espaço wellness, kids club, fazendinha, horta orgânica, centro médico, heliponto e restaurante.

O que é o Boa Vista Estates?

O Boa Vista Estates é o novo projeto de alto padrão da JHSF em Porto Feliz, a cerca de uma hora da capital paulista. O empreendimento amplia o Complexo Boa Vista e terá 7 milhões de m² destinados a apenas 250 famílias.

Qual é o valor dos lotes do Boa Vista Estates?

A matéria não informa os preços, mas afirma que o Boa Vista Estates terá estâncias a partir de 20.000 m² e lotes a partir de 5.000 m². O Valor Geral de Vendas potencial do empreendimento é estimado em R$ 3 bilhões.

Quem fará o show de lançamento do Boa Vista Estates?

Shania Twain fará um show exclusivo para convidados da JHSF neste sábado (26), durante o lançamento do Boa Vista Estates. A última passagem da cantora canadense pelo Brasil ocorreu em 2018.

Quem assina os projetos de arquitetura e paisagismo do Boa Vista Estates?

Sig Bergamin e Murilo Lomas assinam a arquitetura das áreas sociais, enquanto Maria João d’Orey é responsável pelo projeto paisagístico do Boa Vista Estates.

Qual será a infraestrutura esportiva do Boa Vista Estates?

O projeto terá campo de golfe de 18 buracos assinado por Greg Norman, 10 km de pistas de corrida, 10 km de ciclovias sem cruzamentos, pista de caminhada de 4 km e trilha equestre de 15 km. O complexo esportivo também reunirá quadras de tênis, padel, pickleball e beach tennis, além de campo de futebol e quadra poliesportiva.

Quais serviços estarão disponíveis no Boa Vista Estates?

O Boa Vista Estates terá spa, espaço wellness, kids club, fazendinha, horta orgânica, centro médico, heliponto e restaurante. O projeto também prevê gestão própria de água e esgoto, parque linear e preservação de áreas de vegetação nativa.