Reserva e UNO lançam coleção inspirada no clássico jogo de cartas

Reserva Mini e UNO se unem pela primeira vez no Brasil em uma coleção que leva para roupas e acessórios os códigos visuais de um dos jogos de cartas mais conhecidos entre diferentes gerações. A collab chega às lojas nesta terça-feira, 22, com peças para crianças e adultos e aposta no vínculo entre pais e filhos para marcar a proximidade com o Dia das Crianças.

Segundo a Reserva, a parceria tem como conceito "Estar junto muda o jogo". A ideia é transformar elementos como as cores e as cartas do UNO em estampas e detalhes das peças. A coleção inclui camisetas, acessórios, calçados, pijamas e underwear.

Parceria entre gerações

A escolha para a parceria também explora a relação do UNO com diferentes gerações. Criado em 1971 nos Estados Unidos, o jogo se tornou parte da rotina de famílias ao redor do mundo.

"UNO é um daqueles universos que atravessam gerações. Muitos pais cresceram jogando e hoje compartilham essa mesma experiência com os filhos. Nossa parceria nasce justamente desse lugar, de transformar uma memória tão afetiva em moda e celebrar os momentos que continuam fazendo sentido, independentemente da idade", destaca Carol Portella, diretora da Reserva Mini.

Menos telas

A collab também chega em um momento em que o tempo de tela se tornou uma discussão recorrente entre famílias. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda que crianças de 6 a 10 anos tenham o uso de telas limitado a uma ou duas horas por dia.

Neste contexto, a Reserva reforça que a parceria também vem para estimular a preservação de momentos de brincadeira e convivência.