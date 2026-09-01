7 de setembro é feriado nacional ou ponto facultativo? Veja quem folga

O próximo 7 de setembro promete um fim de semana prolongado para muitos brasileiros. Em 2026, o Dia da Independência do Brasil cai em uma segunda-feira e é feriado nacional.

7 de setembro é feriado nacional

O Dia da Independência é considerado feriado nacional desde a Lei nº 662, de 1949, que inclui o 7 de setembro entre as datas oficiais de feriado no Brasil.

Para 2026, a Portaria MGI nº 11.460, publicada pelo governo federal, confirma o 7 de setembro, segunda-feira, como feriado nacional. Portanto, a segunda-feira será um dia de folga para trabalhadores que seguem o calendário de feriados aplicável à sua atividade.

Empresas privadas também param?

Para os trabalhadores do setor privado, o feriado nacional integra o calendário trabalhista e, como regra, o trabalho em feriados depende das condições previstas na legislação trabalhista e das regras específicas da atividade.

Alguns setores têm autorização para funcionar em feriados, como comércio, serviços essenciais, hospitais, transporte e outras atividades que seguem regimes próprios.

Nesses casos, as condições de trabalho e eventual compensação ou pagamento devem seguir a legislação e as normas coletivas aplicáveis à categoria.

E os serviços públicos?

Na Administração Pública Federal, o 7 de setembro está expressamente definido como feriado nacional no calendário oficial de 2026. Serviços considerados essenciais continuam sujeitos a funcionamento próprio.

Estados e municípios também podem estabelecer calendários específicos para suas repartições, desde que respeitem a legislação aplicável.

Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

A diferença está na obrigatoriedade da dispensa. O feriado é estabelecido por lei e tem abrangência nacional, estadual ou municipal, dependendo da legislação que criou a data. Já o ponto facultativo é uma decisão administrativa que determina a dispensa do expediente em determinados órgãos ou setores.

Por isso, pontos facultativos costumam ter regras diferentes entre repartições públicas e empresas privadas.

Dá para emendar o feriado?

Para quem trabalha de segunda a sexta e já tem folga aos sábados e domingos, o feriado de 7 de setembro naturalmente forma um período de três dias.

Vale conferir as regras específicas do empregador, já que acordos coletivos, escalas e políticas internas podem determinar condições diferentes para compensação ou folga em feriados.

Para quem trabalha em setores que funcionam durante feriados, como comércio, turismo, saúde e serviços essenciais, a folga pode seguir uma escala própria. Nesses casos, é importante consultar previamente a programação definida pela empresa.

Por que 7 de setembro é feriado?

O 7 de setembro marca a Independência do Brasil. A data lembra o episódio de 1822, em que Dom Pedro, então príncipe regente, declarou a separação do Brasil de Portugal às margens do rio Ipiranga, em São Paulo.

O processo de independência colocou fim ao vínculo político entre os dois países e levou à formação do Império do Brasil. A data passou a ser celebrada oficialmente como feriado nacional e, desde então, integra o calendário cívico brasileiro.

O feriado também costuma ser marcado por comemorações e desfiles cívico-militares em diferentes cidades do país. Capitais e municípios organizam eventos com a participação das Forças Armadas, forças de segurança, escolas, bandas e instituições civis, reunindo o público para celebrar a Independência do Brasil.