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Feriados e datas comemorativas de setembro de 2026

Mês terá um feriado nacional, que cairá em uma segunda-feira, além de datas ligadas à saúde, meio ambiente, cultura e comércio

Feriados de setembro: confira as principais datas de setembro de 2026 e saiba quais delas podem render um fim de semana prolongado (Getty Images)

Feriados de setembro: confira as principais datas de setembro de 2026 e saiba quais delas podem render um fim de semana prolongado (Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 16h45.

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Setembro de 2026 começa com uma data que muita gente já procura no calendário: o mês terá um feriado nacional. O Dia da Independência do Brasil será celebrado em 7 de setembro, uma segunda-feira, criando um fim de semana prolongado para quem tiver folga no sábado e domingo.

Além do feriado, o mês reúne datas comemorativas relacionadas a diferentes áreas, como saúde, meio ambiente, cultura, comércio e inclusão.

Por que 7 de setembro é feriado?

A data lembra o episódio de 1822, em que Dom Pedro, então príncipe regente, declarou a separação do Brasil de Portugal às margens do rio Ipiranga, em São Paulo.

O processo de independência colocou fim ao vínculo político entre os dois países e levou à formação do Império do Brasil. A data passou a ser celebrada oficialmente como feriado nacional e, desde então, integra o calendário cívico brasileiro.

O feriado também costuma ser marcado por comemorações e desfiles cívico-militares em diferentes cidades do país. Capitais e municípios organizam eventos com a participação das Forças Armadas, forças de segurança, escolas, bandas e instituições civis, reunindo o público para celebrar a Independência do Brasil.

Comemorações e protesto no feriado de 7 de setembro
Comemorações e protesto no feriado de 7 de setembro

Primavera começa em setembro

Outro momento importante do mês é a chegada da primavera, que marca a mudança de estação no Brasil.

Em 2026, a primavera começa em 22 de setembro, trazendo o início da estação tradicionalmente associada ao aumento gradual das temperaturas e à floração em diferentes regiões do país.

A data também coincide com o Dia Mundial sem Carro, celebrado em 22 de setembro em diversos países.

Setembro Amarelo promove conscientização sobre saúde mental

Setembro também é marcado pelo Setembro Amarelo, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção do suicídio e à valorização da vida. Ao longo do mês, instituições, órgãos públicos e organizações promovem ações para ampliar o diálogo sobre saúde mental.

A campanha ganhou força no Brasil a partir de 2015 e tem como principal marco o 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A data é utilizada para incentivar conversas sobre sofrimento emocional, prevenção e busca por ajuda.

Durante setembro, ações de conscientização procuram reduzir o estigma relacionado aos transtornos mentais e estimular que pessoas em situação de sofrimento procurem apoio profissional e de pessoas próximas.

Calendário de setembro de 2026

Confira algumas das principais datas do mês:

  • 1º de setembro: Dia do Profissional de Educação Física
  • 3 de setembro: Dia do Biólogo
  • 5 de setembro: Dia da Amazônia
  • 7 de setembro: Independência do Brasil, feriado nacional
  • 9 de setembro: Dia do Administrador
  • 10 de setembro: Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio
  • 15 de setembro: Dia do Cliente
  • 16 de setembro: Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose
  • 18 de setembro: Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma
  • 19 de setembro: Dia Nacional do Teatro Acessível
  • 21 de setembro: Dia da Árvore e Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
  • 22 de setembro: início da primavera e Dia Mundial sem Carro
  • 23 de setembro: Dia Internacional das Línguas de Sinais
  • 25 de setembro: Dia Nacional do Trânsito
  • 27 de setembro: Dia Nacional de Doação de Órgãos
  • 30 de setembro: Dia Internacional do Tradutor e Intérprete de Libras

Ano ainda reserva alguns feriados

Depois de setembro, o próximo feriado nacional será 12 de outubro, uma segunda-feira, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data forma outro fim de semana prolongado, com três dias consecutivos de descanso.

Em novembro, o calendário terá dois feriados nacionais. O primeiro será em 2 de novembro, uma segunda-feira, Dia de Finados, que também garante um fim de semana prolongado.

Na sequência, 15 de novembro, domingo, será o Dia da Proclamação da República. Como a data cai no domingo, ela não cria um feriado prolongado para quem trabalha de segunda a sexta.

Ainda em novembro, 20 de novembro, uma sexta-feira, será o Dia da Consciência Negra. A data é feriado nacional e forma mais um fim de semana de três dias.

Para fechar o ano, 25 de dezembro, sexta-feira, será o Natal. A posição da data no calendário também favorece um fim de semana prolongado.

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