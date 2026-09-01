Feriados e datas comemorativas de setembro de 2026

Feriados de setembro: confira as principais datas de setembro de 2026 e saiba quais delas podem render um fim de semana prolongado (Getty Images)
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Publicado em 1 de setembro de 2026 às 16h45.
Setembro de 2026 começa com uma data que muita gente já procura no calendário: o mês terá um feriado nacional. O Dia da Independência do Brasil será celebrado em 7 de setembro, uma segunda-feira, criando um fim de semana prolongado para quem tiver folga no sábado e domingo.
Além do feriado, o mês reúne datas comemorativas relacionadas a diferentes áreas, como saúde, meio ambiente, cultura, comércio e inclusão.
A data lembra o episódio de 1822, em que Dom Pedro, então príncipe regente, declarou a separação do Brasil de Portugal às margens do rio Ipiranga, em São Paulo.
O processo de independência colocou fim ao vínculo político entre os dois países e levou à formação do Império do Brasil. A data passou a ser celebrada oficialmente como feriado nacional e, desde então, integra o calendário cívico brasileiro.
O feriado também costuma ser marcado por comemorações e desfiles cívico-militares em diferentes cidades do país. Capitais e municípios organizam eventos com a participação das Forças Armadas, forças de segurança, escolas, bandas e instituições civis, reunindo o público para celebrar a Independência do Brasil.
Outro momento importante do mês é a chegada da primavera, que marca a mudança de estação no Brasil.
Em 2026, a primavera começa em 22 de setembro, trazendo o início da estação tradicionalmente associada ao aumento gradual das temperaturas e à floração em diferentes regiões do país.
A data também coincide com o Dia Mundial sem Carro, celebrado em 22 de setembro em diversos países.
Setembro também é marcado pelo Setembro Amarelo, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção do suicídio e à valorização da vida. Ao longo do mês, instituições, órgãos públicos e organizações promovem ações para ampliar o diálogo sobre saúde mental.
A campanha ganhou força no Brasil a partir de 2015 e tem como principal marco o 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A data é utilizada para incentivar conversas sobre sofrimento emocional, prevenção e busca por ajuda.
Durante setembro, ações de conscientização procuram reduzir o estigma relacionado aos transtornos mentais e estimular que pessoas em situação de sofrimento procurem apoio profissional e de pessoas próximas.
Confira algumas das principais datas do mês:
Depois de setembro, o próximo feriado nacional será 12 de outubro, uma segunda-feira, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data forma outro fim de semana prolongado, com três dias consecutivos de descanso.
Em novembro, o calendário terá dois feriados nacionais. O primeiro será em 2 de novembro, uma segunda-feira, Dia de Finados, que também garante um fim de semana prolongado.
Na sequência, 15 de novembro, domingo, será o Dia da Proclamação da República. Como a data cai no domingo, ela não cria um feriado prolongado para quem trabalha de segunda a sexta.
Ainda em novembro, 20 de novembro, uma sexta-feira, será o Dia da Consciência Negra. A data é feriado nacional e forma mais um fim de semana de três dias.
Para fechar o ano, 25 de dezembro, sexta-feira, será o Natal. A posição da data no calendário também favorece um fim de semana prolongado.