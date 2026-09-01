Feriados e datas comemorativas de setembro de 2026

Setembro de 2026 começa com uma data que muita gente já procura no calendário: o mês terá um feriado nacional. O Dia da Independência do Brasil será celebrado em 7 de setembro, uma segunda-feira, criando um fim de semana prolongado para quem tiver folga no sábado e domingo.

Além do feriado, o mês reúne datas comemorativas relacionadas a diferentes áreas, como saúde, meio ambiente, cultura, comércio e inclusão.

Por que 7 de setembro é feriado?

A data lembra o episódio de 1822, em que Dom Pedro, então príncipe regente, declarou a separação do Brasil de Portugal às margens do rio Ipiranga, em São Paulo.

O processo de independência colocou fim ao vínculo político entre os dois países e levou à formação do Império do Brasil. A data passou a ser celebrada oficialmente como feriado nacional e, desde então, integra o calendário cívico brasileiro.

O feriado também costuma ser marcado por comemorações e desfiles cívico-militares em diferentes cidades do país. Capitais e municípios organizam eventos com a participação das Forças Armadas, forças de segurança, escolas, bandas e instituições civis, reunindo o público para celebrar a Independência do Brasil.

Comemorações e protesto no feriado de 7 de setembro

Primavera começa em setembro

Outro momento importante do mês é a chegada da primavera, que marca a mudança de estação no Brasil.

Em 2026, a primavera começa em 22 de setembro, trazendo o início da estação tradicionalmente associada ao aumento gradual das temperaturas e à floração em diferentes regiões do país.

A data também coincide com o Dia Mundial sem Carro, celebrado em 22 de setembro em diversos países.

Setembro Amarelo promove conscientização sobre saúde mental

Setembro também é marcado pelo Setembro Amarelo, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção do suicídio e à valorização da vida. Ao longo do mês, instituições, órgãos públicos e organizações promovem ações para ampliar o diálogo sobre saúde mental.

A campanha ganhou força no Brasil a partir de 2015 e tem como principal marco o 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A data é utilizada para incentivar conversas sobre sofrimento emocional, prevenção e busca por ajuda.

Durante setembro, ações de conscientização procuram reduzir o estigma relacionado aos transtornos mentais e estimular que pessoas em situação de sofrimento procurem apoio profissional e de pessoas próximas.

Calendário de setembro de 2026

Confira algumas das principais datas do mês:

1º de setembro: Dia do Profissional de Educação Física

Dia do Profissional de Educação Física 3 de setembro: Dia do Biólogo

Dia do Biólogo 5 de setembro: Dia da Amazônia

Dia da Amazônia 7 de setembro: Independência do Brasil, feriado nacional

Independência do Brasil, 9 de setembro: Dia do Administrador

Dia do Administrador 10 de setembro: Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio

Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio 15 de setembro: Dia do Cliente

Dia do Cliente 16 de setembro: Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose

Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose 18 de setembro: Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma

Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma 19 de setembro: Dia Nacional do Teatro Acessível

Dia Nacional do Teatro Acessível 21 de setembro: Dia da Árvore e Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Dia da Árvore e Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 22 de setembro: início da primavera e Dia Mundial sem Carro

início da primavera e Dia Mundial sem Carro 23 de setembro: Dia Internacional das Línguas de Sinais

Dia Internacional das Línguas de Sinais 25 de setembro: Dia Nacional do Trânsito

Dia Nacional do Trânsito 27 de setembro: Dia Nacional de Doação de Órgãos

Dia Nacional de Doação de Órgãos 30 de setembro: Dia Internacional do Tradutor e Intérprete de Libras

Ano ainda reserva alguns feriados

Depois de setembro, o próximo feriado nacional será 12 de outubro, uma segunda-feira, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data forma outro fim de semana prolongado, com três dias consecutivos de descanso.

Em novembro, o calendário terá dois feriados nacionais. O primeiro será em 2 de novembro, uma segunda-feira, Dia de Finados, que também garante um fim de semana prolongado.

Na sequência, 15 de novembro, domingo, será o Dia da Proclamação da República. Como a data cai no domingo, ela não cria um feriado prolongado para quem trabalha de segunda a sexta.

Ainda em novembro, 20 de novembro, uma sexta-feira, será o Dia da Consciência Negra. A data é feriado nacional e forma mais um fim de semana de três dias.

Para fechar o ano, 25 de dezembro, sexta-feira, será o Natal. A posição da data no calendário também favorece um fim de semana prolongado.