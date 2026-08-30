Calor de até 43°C muda horário do desfile de 7 de Setembro em Cuiabá

O tradicional desfile cívico de 7 de Setembro em Cuiabá (MT) será realizado no período noturno neste ano. A alteração foi adotada diante da previsão de temperaturas que podem chegar a 43°C na capital mato-grossense nos próximos dias.

A programação começa às 18h30, com a concentração das instituições na Rua Batista das Neves. A mudança de horário busca reduzir o tempo de exposição ao calor de estudantes, familiares e demais pessoas que acompanham o evento.

O desfile marca os 204 anos da Independência do Brasil e contará com a participação de cinco unidades da rede municipal de ensino de Cuiabá. Ao todo, mais de 300 estudantes devem participar, além das apresentações de bandas de fanfarra.

Semana de calor extremo

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica uma sequência de dias de calor intenso e baixa umidade em Cuiabá. Entre domingo, 30, e quinta-feira, 3, as máximas devem ficar entre 36°C e 43°C.

O domingo deve registrar até 42°C, enquanto a previsão aponta 41°C para segunda-feira, 31, e terça-feira 1º. Na quarta-feira, 2, haverá uma trégua temporária, com máxima estimada em 36°C. Na quinta-feira, 3, porém, os termômetros podem voltar a atingir 43°C.

A umidade relativa do ar também deve permanecer baixa. Nos dias de maior calor, os índices podem ficar entre 15% e 20%. Na quarta-feira, a previsão é de umidade de até 30%.

Estrutura para o público

Para reduzir os impactos das condições climáticas durante o desfile, serão disponibilizados pontos de hidratação e áreas de descanso ao longo do percurso. Equipes de apoio também estarão distribuídas em locais estratégicos para prestar orientações aos participantes e espectadores.

A recomendação das autoridades para períodos de tempo seco inclui aumentar o consumo de água, evitar atividades físicas nos horários de maior calor e reduzir a exposição direta ao sol. Crianças e idosos devem receber atenção especial.

Trajeto do desfile

A concentração das instituições ocorrerá às 18h30, na Rua Batista das Neves, no trecho entre a Rua Cândido Mariano e a Avenida Getúlio Vargas.

O desfile terá início pela Rua Batista das Neves e seguirá pela Avenida Getúlio Vargas, em direção à Avenida Tenente-Coronel Duarte, conhecida como Prainha.

O palanque destinado às autoridades será instalado na Rua Joaquim Murtinho, nos fundos da Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus. A dispersão dos participantes ocorrerá na Praça da República, com acesso pela Rua 13 de Junho.

A organização do evento é do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT).