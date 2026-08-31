Pagamento do salário: veja quando é o quinto dia útil de setembro de 2026

Pagamento do salário: quinto dia útil de setembro de 2026 será sábado, 5 (Freepik)
Repórter
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 07h27.
O quinto dia útil de setembro de 2026 será sábado, 5. A data representa o prazo máximo para o pagamento do salário dos trabalhadores com carteira assinada referente ao mês anterior.
Para esse cálculo, o sábado é considerado dia útil, mesmo quando o empregado não trabalha nesse dia. Domingos e feriados não entram na contagem.
A contagem dos dias úteis de setembro de 2026 será a seguinte:
Sim. Para o pagamento de salários, são considerados dias úteis de segunda-feira a sábado. A contagem é interrompida aos domingos e feriados.
A regra está prevista no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que determina que o salário deve ser pago, no máximo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.
Caso o pagamento não seja realizado até o quinto dia útil, o trabalhador pode buscar orientação para cobrar os valores atrasados.
O empregado pode recorrer à Justiça do Trabalho para exigir o pagamento devido, com os acréscimos aplicáveis. O sindicato da categoria também pode auxiliar na defesa dos direitos dos trabalhadores.
Atrasos frequentes ou prolongados podem caracterizar descumprimento das obrigações do empregador. Dependendo das circunstâncias, a situação pode levar ao reconhecimento de rescisão indireta.
O empregador também pode ficar sujeito à fiscalização e às penalidades previstas na legislação trabalhista.
Setembro de 2026 terá um feriado nacional:
A data marca a declaração de independência do Brasil de Portugal, em 1822.
Além do feriado nacional, estados e municípios podem ter feriados locais ao longo do mês. Essas datas variam conforme a legislação de cada localidade.
Sim. Como o Dia da Independência cairá em uma segunda-feira, haverá um período de três dias de descanso para quem não trabalha aos sábados e domingos e tem folga no feriado.