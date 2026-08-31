Pagamento do salário: veja quando é o quinto dia útil de setembro de 2026

O quinto dia útil de setembro de 2026 será sábado, 5. A data representa o prazo máximo para o pagamento do salário dos trabalhadores com carteira assinada referente ao mês anterior.

Para esse cálculo, o sábado é considerado dia útil, mesmo quando o empregado não trabalha nesse dia. Domingos e feriados não entram na contagem.

Quando é o quinto dia útil de setembro de 2026?

A contagem dos dias úteis de setembro de 2026 será a seguinte:

Primeiro dia útil: terça-feira, 1º

Segundo dia útil: quarta-feira, 2

Terceiro dia útil: quinta-feira, 3

Quarto dia útil: sexta-feira, 4

Quinto dia útil: sábado, 5.

Sábado conta como dia útil para o pagamento do salário?

Sim. Para o pagamento de salários, são considerados dias úteis de segunda-feira a sábado. A contagem é interrompida aos domingos e feriados.

A regra está prevista no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que determina que o salário deve ser pago, no máximo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

O que acontece se o salário atrasar?

Caso o pagamento não seja realizado até o quinto dia útil, o trabalhador pode buscar orientação para cobrar os valores atrasados.

O empregado pode recorrer à Justiça do Trabalho para exigir o pagamento devido, com os acréscimos aplicáveis. O sindicato da categoria também pode auxiliar na defesa dos direitos dos trabalhadores.

Atrasos frequentes ou prolongados podem caracterizar descumprimento das obrigações do empregador. Dependendo das circunstâncias, a situação pode levar ao reconhecimento de rescisão indireta.

O empregador também pode ficar sujeito à fiscalização e às penalidades previstas na legislação trabalhista.

Quais são os principais feriados de setembro de 2026?

Setembro de 2026 terá um feriado nacional:

Segunda-feira, 7 — Independência do Brasil.

A data marca a declaração de independência do Brasil de Portugal, em 1822.

Além do feriado nacional, estados e municípios podem ter feriados locais ao longo do mês. Essas datas variam conforme a legislação de cada localidade.

Setembro de 2026 terá feriado prolongado?

Sim. Como o Dia da Independência cairá em uma segunda-feira, haverá um período de três dias de descanso para quem não trabalha aos sábados e domingos e tem folga no feriado.