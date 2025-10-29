Uber, Stellantis, Nvidia e Foxconn serão parceiras em robotáxis

Uber, Stellantis, Nvidia e Foxconn anunciaram uma parceria para desenvolver e lançar um serviço global de robotáxis, em um novo movimento de retomada dos projetos de direção autônoma.

Segundo o site The Verge, o acordo prevê que cada empresa atue em uma etapa diferente da cadeia de produção e operação dos veículos.

Pelos termos divulgados, a Stellantis, dona de marcas como Jeep, Ram e Chrysler, será responsável pela fabricação dos carros. A Nvidia e a Foxconn desenvolverão e integrarão os sistemas de direção autônoma, enquanto a Uber cuidará da implementação comercial e logística do serviço dentro de sua plataforma global de mobilidade.

Produção em 2028 nos EUA

De acordo com a Stellantis, os veículos usarão sua plataforma STLA, projetada para “máxima flexibilidade” e capaz de comportar vários passageiros. A arquitetura de condução autônoma será baseada no sistema Nvidia Drive AGX Hyperion 10, que combina hardware e o software proprietário DriveOS da fabricante de chips.

A operação da Foxconn ainda não foi detalhado. O comunicado menciona que a empresa vai colaborar na integração de hardware e sistemas, reforçando sua posição como fornecedora de tecnologia automotiva. Conhecida por fabricar o iPhone da Apple, a Foxconn vem tentando ampliar sua presença no setor automotivo, embora parte de suas parcerias anteriores com montadoras tenha sido descontinuada.

Segundo o The Verge, o início da produção dos robotáxis está previsto para 2028, com lançamento inicial de 5 mil veículos nos Estados Unidos. A Uber deve expandir o serviço para outros mercados em fases posteriores, mas não há detalhes sobre as cidades ou cronogramas específicos.

Segundo a empresa de transporte, a meta é oferecer várias marcas de veículos autônomos em sua plataforma, incluindo também parceiros como Waymo e Volkswagen. Já a Stellantis desenvolve, em paralelo, sistemas de autonomia de Nível 3 para suas próprias marcas e mantém acordos em andamento com a Pony.ai.