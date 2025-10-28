Uber lança ferramenta que permite usuárias escolher motoristas mulheres

Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil: “Nosso foco é tornar o aplicativo cada vez mais seguro e inclusivo. O piloto com motoristas mulheres é mais um passo importante nessa jornada” (Leandro Fonseca /Exame)
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14h55.
Última atualização em 28 de outubro de 2025 às 15h01.
“Sabemos que segurança é um trabalho que nunca termina, mas temos um compromisso com as mulheres e vamos continuar investindo em ferramentas de segurança como um todo e em conteúdos educativos para os nossos parceiros e usuários homens”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, ao anunciar o início do piloto da nova funcionalidade que permitirá que usuárias brasileiras solicitem viagens com motoristas mulheres.
O projeto começa a ser testado nesta terça-feira, 28, em Piracicaba, Uberlândia, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campo Grande — cidades que receberão versões diferentes do modelo para atender a múltiplas necessidades de conforto e segurança das passageiras.
O piloto será realizado em três modalidades distintas:
ATT: Essas modalidades estarão disponíveis em Piracicaba, Uberlândia, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campo Grande.
Desde o lançamento da U-Elas, em 2019 — que permite que motoristas mulheres recebam apenas viagens de passageiras mulheres —, a Uber vem ampliando sua rede de parceiras no país.
Nos últimos anos, o número de motoristas mulheres cresceu 160%, representando hoje 8% da base total no Brasil.
Segundo Penna, a empresa quer usar o piloto para medir o engajamento das usuárias e motoristas antes de expandir a ferramenta.
“Esse recurso coroa nossos esforços e demonstra que estamos indo além para proporcionar mais tranquilidade às usuárias", diz a executiva.
O movimento reforça a agenda de impacto social da Uber, que desde 2018 mantém parcerias com organizações especializadas no combate à violência contra a mulher.
Essas iniciativas incluem pesquisas, campanhas de sensibilização, suporte psicológico, doações de viagens e conteúdos educativos voltados tanto para motoristas quanto para usuárias.
Ao combinar tecnologia, comportamento e propósito, a Uber busca consolidar sua estratégia de longo prazo para segurança e diversidade, um eixo que, segundo a CEO, é tão essencial quanto o próprio crescimento do negócio.
“Nosso foco é tornar o aplicativo cada vez mais seguro e inclusivo. O piloto com motoristas mulheres é mais um passo importante nessa jornada”, afirma Penna.