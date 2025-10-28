Uber lança ferramenta que permite usuárias escolher motoristas mulheres

“Sabemos que segurança é um trabalho que nunca termina, mas temos um compromisso com as mulheres e vamos continuar investindo em ferramentas de segurança como um todo e em conteúdos educativos para os nossos parceiros e usuários homens”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, ao anunciar o início do piloto da nova funcionalidade que permitirá que usuárias brasileiras solicitem viagens com motoristas mulheres.

O projeto começa a ser testado nesta terça-feira, 28, em Piracicaba, Uberlândia, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campo Grande — cidades que receberão versões diferentes do modelo para atender a múltiplas necessidades de conforto e segurança das passageiras.

Três formatos de operação

O piloto será realizado em três modalidades distintas:

Reserve Mulheres Motoristas: disponível em todas as sete cidades, permite agendar viagens com até 30 minutos de antecedência e escolher motoristas mulheres;

disponível em todas as sete cidades, permite agendar viagens com até 30 minutos de antecedência e escolher motoristas mulheres; Preferência das Mulheres: nas configurações do aplicativo, as usuárias poderão priorizar uma motorista mulher nas viagens do UberX. Caso o tempo de espera seja longo, o app redireciona o pedido automaticamente;

Mulheres Motoristas: disponível inicialmente apenas em Piracicaba, a opção aparece diretamente na tela inicial para solicitações imediatas, com liberdade de escolha entre aguardar uma motorista mulher ou seguir com o motorista mais próximo.

Crescimento e impacto

Desde o lançamento da U-Elas, em 2019 — que permite que motoristas mulheres recebam apenas viagens de passageiras mulheres —, a Uber vem ampliando sua rede de parceiras no país.

Nos últimos anos, o número de motoristas mulheres cresceu 160%, representando hoje 8% da base total no Brasil.

Segundo Penna, a empresa quer usar o piloto para medir o engajamento das usuárias e motoristas antes de expandir a ferramenta.

“Esse recurso coroa nossos esforços e demonstra que estamos indo além para proporcionar mais tranquilidade às usuárias", diz a executiva.

Parcerias e compromisso social

O movimento reforça a agenda de impacto social da Uber, que desde 2018 mantém parcerias com organizações especializadas no combate à violência contra a mulher.

Essas iniciativas incluem pesquisas, campanhas de sensibilização, suporte psicológico, doações de viagens e conteúdos educativos voltados tanto para motoristas quanto para usuárias.

Ao combinar tecnologia, comportamento e propósito, a Uber busca consolidar sua estratégia de longo prazo para segurança e diversidade, um eixo que, segundo a CEO, é tão essencial quanto o próprio crescimento do negócio.

“Nosso foco é tornar o aplicativo cada vez mais seguro e inclusivo. O piloto com motoristas mulheres é mais um passo importante nessa jornada”, afirma Penna.