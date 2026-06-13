Esporte

Fase de grupos copa 2026

Escócia x Haiti: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico da FGV indica quem deve ganhar o jogo do Grupo C neste sábado, 13

(imagem gerada por IA/Exame)

(imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 05h22.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Haiti e Escócia, apontando cenário de domínio claro da seleção europeia no jogo deste sábado, 13, pelo Grupo Co mesmo grupo do Brasil.

Em termos gerais, a Escócia aparece com 69,4% de chance de vitória contra 12,6% do Haiti, enquanto o empate tem 18,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória da Escócia por 0 a 2, com 11,3% de probabilidade.

Em seguida, aparecem vitória escocesa por 0 a 1 com 10,0%, empate por 1 a 1 com 8,4%, vitória escocesa por 1 a 2 com 9,1% e vitória do Haiti por 1 a 0 com 3,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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