Nvidia anuncia investimento de US$ 1 bilhão na Nokia; ações sobem 26%

A Nvidia anunciou nesta terça-feira, 28, um investimento de US$ 1 bilhão na Nokia, marcando uma mudança significativa para a empresa finlandesa de telecomunicação, que está direcionando seus esforços para o setor de inteligência artificial (IA).

A movimentação da fabricante de chips provocou uma disparada nas ações da Nokia, que chegaram a subir 26%, a maior em mais de uma década.

A Nokia emitirá cerca de 166 milhões de ações para a Nvidia, a US$ 6,01 cada, o que dará à Nvidia uma participação de 2,9% na empresa, segundo informações da Bloomberg.

Os chips da Nvidia serão usados para acelerar o software da Nokia em redes 5G e 6G, enquanto a Nvidia explorará formas de incorporar a tecnologia de data centers da Nokia em sua infraestrutura de IA, de acordo com o anúncio feito pelas empresas.

Conhecida principalmente por seus componentes de redes móveis, a Nokia tem investido significativamente em data centers, um setor que tem visto um crescimento devido à alta demanda por capacidade computacional, impulsionada pelo boom da inteligência artificial.

Essa mudança de foco tem gerado bons resultados financeiros, com a empresa superando as expectativas de Wall Street no último trimestre. Recentemente, a Nokia também adquiriu a Infinera Corp. por US$ 2,3 bilhões para expandir seus negócios no segmento de produtos de rede para data centers de IA.

A nova fase da Nokia

A Nokia, que foi uma marca icônica na década de 1990, perdeu espaço no mercado de celulares, mas agora está se reinventando sob a liderança do CEO Justin Hotard, que busca reposicionar a empresa como a principal alternativa ocidental à Huawei no fornecimento de equipamentos de comunicação, como rádios 5G e cabos de fibra óptica.

Durante um evento da Nvidia em Washington, o CEO Jensen Huang revelou que a empresa fornecerá à Nokia um novo produto — um computador programável que pode realizar conexão sem fio, executar tarefas por meio de IA e gerenciar o tráfego móvel ao mesmo tempo. "A Nokia vai trabalhar conosco para integrar nossa tecnologia e reescrever seu conjunto de dados", afirmou Huang.

As redes de telefonia móvel estão evoluindo, deixando de ser construídas a partir de peças de hardware discretas e passando a ser operadas por computadores mais padronizados, definidos por software. A Nvidia afirmou que a próxima geração de redes móveis, o 6G, será amplamente baseada em inteligência artificial. A empresa está colaborando com a Nokia para desenvolver novos equipamentos, software e chips específicos para esse mercado, com testes programados para o próximo ano pela T-Mobile US Inc.

A Nokia, por sua vez, está focada em processar dados mais próximos aos usuários, para reduzir o atraso na transmissão das informações. Hotard descreveu essa mudança como um "redesenho fundamental da rede" e afirmou que ela acelerará a inovação na IA-RAN (Rede de Acesso de Rádio Inteligente), permitindo que um data center de IA esteja mais acessível a todos.

Além de seu investimento na Nokia, a Nvidia tem feito outros investimentos, incluindo um compromisso de até US$ 100 bilhões na OpenAI e financiando empresas como Wayve e Oxa, no setor de veículos autônomos, além de parcerias com a fintech Revolut e empresas de IA como PolyAI. A Nvidia também está investindo em um data center na Alemanha, em colaboração com a Deutsche Telekom AG.

Em meio a esses desenvolvimentos, executivos de tecnologia e autoridades políticas na Europa têm discutido a necessidade do bloco fortalecer seu ecossistema de IA para competir com os EUA e a China. Jensen Huang e outros líderes da Nvidia criticaram a Europa por ser lenta em desenvolver sua própria infraestrutura de IA e apoiar empresas que desejam manter seus dados na região.