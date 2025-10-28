Foxconn investirá US$ 1,37 bilhão em IA e centro de supercomputação

Inteligência Artificial

A Foxconn aprovou um plano de investimento para adquirir equipamentos para um cluster de computação em inteligência artificial (IA) e um centro de supercomputação, com um investimento total de até NT$ 42 bilhões (aproximadamente US$ 1,37 bilhão).

O investimento, que será realizado entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, será financiado com recursos próprios da Foxconn, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira, 28.

O objetivo da empresa é expandir sua plataforma de serviços de computação em nuvem e acelerar o desenvolvimento de suas três plataformas inteligentes. Embora os detalhes sobre a localização do investimento não tenham sido divulgados, fontes familiarizadas com o assunto confirmaram que o investimento ocorrerá em Taiwan.

O aumento do foco da Foxconn em IA e infraestrutura em nuvem faz parte de sua estratégia para diversificar e buscar novas oportunidades de crescimento além de sua tradicional fabricação de smartphones e eletrônicos. Em maio, a Foxconn anunciou planos de construir um centro de IA em parceria com a Nvidia em Taiwan, projetado para ter 100 megawatts de potência.

A empresa revelou em agosto que planeja fabricar equipamentos para data centers em colaboração com o SoftBank do Japão. A iniciativa ocorrerá em uma antiga fábrica de veículos elétricos da Foxconn em Ohio, EUA, como parte do projeto Stargate, que visa avançar a infraestrutura de IA nos Estados Unidos.

