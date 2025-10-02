Tecnologia

Waymo recebe extensão de licença para testar robotaxis em Nova York até 2025

Empresa da Alphabet busca se tornar a primeira a lançar serviço de veículos autônomos na cidade

Apesar do avanço, a empresa ainda não está autorizada a transportar passageiros, nem a oferecer serviço comercial em Nova York

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 06h16.

A Waymo conseguiu uma prorrogação da licença que autoriza testes de veículos autônomos em Nova York até o final de 2025. A informação foi confirmada pela empresa nesta quarta-feira, 1º, e divulgada pelo TechCrunch.

A autorização inicial havia sido concedida em agosto, com validade até setembro. Pelos termos da prorrogação, a Waymo pode operar até oito veículos Jaguar I-Pace em Manhattan e no centro do Brooklyn, sempre com um operador humano de segurança ao volante.

A licença também isenta os motoristas das regras locais que exigem manter a mão no volante em todos os momentos.

Próximos passos e limitações regulatórias

A extensão indica que a Waymo pode se tornar a primeira empresa de veículos autônomos a lançar um serviço de robotáxi em Nova York, cidade considerada um dos cenários urbanos mais complexos dos Estados Unidos.

Atualmente, a companhia da Alphabet mantém operações comerciais em São Francisco, Austin, Atlanta, Phoenix e Los Angeles, e planeja expandir para Miami, Washington, Dallas, Denver e Nashville em 2026.

Apesar do avanço, a empresa ainda não está autorizada a transportar passageiros, nem a oferecer serviço comercial em Nova York. Para isso, precisará obter licenças adicionais da Comissão de Táxis e Limusines (TLC).

Outro entrave é a ausência de um marco regulatório que permita a circulação de robotaxis sem condutores de segurança. Projetos de lei estaduais foram apresentados para criar esse modelo, mas ainda não foram aprovados.

