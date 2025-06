YouTube Shorts cresce 186% e supera 200 bilhões de visualizações diárias

O YouTube Shorts cresceu 186% em 2025, segundo dados da própria plataforma. Em média, os vídeos curtos do YouTube acumularam 200 bilhões de visualizações diárias no período, superando a marca de 70 bilhões registrada no ano anterior. O aumento explosivo coloca o YouTube Shorts como um dos principais concorrentes no mercado de vídeos curtos, desafiando o domínio de plataformas como TikTok. Mas os números não param por aí. Em maio de 2025, o YouTube liderou o relatório Nielsen The Gauge pelo quarto mês consecutivo, com 12,5% de toda a audiência televisiva no mês — uma fatia superior até à de gigantes como Netflix, Disney+ e Prime Video, consolidando sua posição dominante também nas TVs.

No caminho da monetização

O YouTube Shorts foi lançado em 2021 com o objetivo de competir com o TikTok, que diariamente atinge cerca de um bilhão de visualizações, segundo dados da plataforma do mês de abril. O TikTok, pioneiro nesse formato de vídeos curtos, conquistou rapidamente a preferência de bilhões de usuários ao redor do mundo, especialmente entre o público jovem.

Mas o YouTube não ficou para trás. Desde o seu lançamento, o Shorts tem mostrado um crescimento impressionante e se tornou uma alternativa forte no mercado de vídeos curtos. Enquanto o app chinês tem cerca de 1,6 bilhão de usuários, o Shorts conta com 2 bilhões, de acordo com dados do mercado.

Para consolidar sua posição e disputar ainda mais fortemente com o TikTok, o YouTube fez mudanças significativas na maneira como as visualizações dos Shorts são contabilizadas.

Desde o final de março, a plataforma passou a contar as visualizações a partir do momento em que o vídeo começa a ser reproduzido ou re-reproduzido, sem a necessidade de um tempo mínimo de visualização. Isso significa que agora cada visualização é registrada desde a primeira reprodução, o que gerou um aumento considerável nas impressões iniciais.

A mudança nas regras de contagem de visualizações foi um movimento estratégico do YouTube para ampliar sua base de visualizações e engajamento, colocando o Shorts em uma posição ainda mais competitiva no mercado de vídeos curtos. A plataforma agora consegue registrar muito mais visualizações em um curto período, atraindo mais usuários e criando mais oportunidades de monetização para os criadores. Ao adotar essa nova abordagem, o YouTube Shorts não só cresceu em termos de visualizações, mas também se consolidou como uma alternativa de peso em relação ao TikTok, que até então dominava o mercado.

Cresce o consumo na TV

Em 2025, mais de 1 bilhão de horas de vídeos do YouTube foram assistidas diariamente em televisores, com mais da metade dos 100 canais mais assistidos no mundo tendo a TV como a principal tela de consumo. Esse crescimento no consumo em telas grandes destaca uma mudança importante no comportamento dos espectadores, que estão começando a levar os vídeos curtos para a sala de estar, um ambiente tradicionalmente dominado por conteúdos mais longos.

Esses dados refletem uma transformação significativa no cenário da TV e do streaming, com o streaming alcançando 44,8% do total de uso de TV em maio de 2025 — a primeira vez em que o streaming ultrapassou a soma de broadcast e caboo, que juntas somam 44,2% da audiência, segundo a Nielsen.

Esses números ilustram o crescente domínio do YouTube nas TVs, que, aliado a uma aumento de 120% em sua audiência desde 2021, coloca a plataforma em um lugar de liderança, superando até serviços como Netflix (7,5%) e Disney+ / Hulu / ESPN+ (5% combinados).

Apesar da crescente popularidade nas TVs, a maior parte das visualizações do YouTube Shorts ainda ocorre em dispositivos móveis, refletindo o consumo rápido e constante de vídeos curtos em smartphones. Atualmente, mais de 70% dos canais do YouTube publicam vídeos no formato Shorts, e vídeos com 16 a 60 segundos representam mais de 70% do conteúdo publicado, aproveitando a tendência de vídeos rápidos que capturam rapidamente a atenção dos usuários.

Usuários do YouTube Shorts passam, em média, mais de 52 minutos por dia assistindo a esses vídeos, ainda abaixo do TikTok, onde os dados do mercado indicam que os usuários gastam cerca de 56 minutos diariamente.

O fenômeno do YouTube Shorts, portanto, não se limita ao celular, mas se expande para as telas grandes, atraindo cada vez mais espectadores para o formato de vídeos curtos. A mudança também está em sintonia com a tendência mais ampla de consumo de streaming, que cresceu 71% desde 2021, enquanto o consumo de cabo e broadcast caiu substancialmente, com o cabo registrando uma queda de 39% e o broadcast de 21%.

Dados principais sobre YouTube Shorts em 2025