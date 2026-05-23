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CEO da AMD prevê crescimento massivo do mercado de CPU nos próximos cinco anos

Apesar das perspectivas positivas, Lisa Su admite que há um gargalo no fornecimento dos CPUs hoje, já que ninguém da indústria preveu tamanho aumento da demanda

Lisa Su diz que o mercado de CPUs deve crescer 35% a cada ano nos próximos cinco anos (David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images)

Lisa Su diz que o mercado de CPUs deve crescer 35% a cada ano nos próximos cinco anos (David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images)

Ramana Rech
Ramana Rech

Redatora

Publicado em 23 de maio de 2026 às 09h00.

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A CEO da AMD, Lisa Su, prevê que o aumento da demanda por CPUs irá crescer de forma massiva nos próximos cinco anos. Isso representa uma mudança na tendência dos últimos três a quatro anos, quando o destaque para construir capacidades de inteligência artificial ficou por conta dos GPUs.

A executiva disse que ninguém da indústria poderia prever tamanho da demanda pelo CPUs, reportou o site de notícias Nikkei Asia. “À medida que inferência e agentes IA realmente começaram a acelerar, o mercado de CPU continuará a crescer muito”, disse a reporteres em evento nesta sexta-sexta feira, 22. De acordo com ela, nos próximos cinco anos, esse segmento irá se expandir 35% a cada ano.

Su admitiu, porém, que no momento há um gargalo para suprir a demanda por esses processadores, já que ninguém a havia previsto. A CEO reforçou que não é apenas no mercado de CPU que a oferta não está dando conta de atender a procura motivada pela construção das capacidades de IA. Também faltam memória e data centers. Mas destacou que essas questões têm sido resolvidas com agilidade.

Processadores para atender agentes de IA

A AMD tem crescido de forma significativa e, junto com a Intel, liderado o mercado de CPUs. Em 16 de abril deste ano, as ações da AMD atingiram recorde histórico, quando os papéis subiram 7,8% e chegaram a US$ 278,26. Na ocasião, analistas da Berstein, afirmaram que a companhia se beneficia da “força em CPU para servidores”.

Em maio deste ano, o banco Goldman Sachs elevou a recomendação de compra das ações da AMD e disse que a empresa deve faturar US$ 21,1 bilhões em receita com CPUs até o fim de 2027. Isso porque a IA impulsiona a busca por chips para servidores e a ascensão dos agentes requerem chips baseados na arquitetura x86, como os que a AMD produz.

As perspectivas do mercado CPUs tem atraído também a Nvidia, que hoje domina o segmento de GPUs. Em conversa nesta semana para falar dos resultados financeiros da empresa, a Nvidia afirmou ter encontrado um TAM (mercado total endereçável) de US$ 200 bilhões, com seu CPU Vera, voltado para agentes IA.

Os GPUs processam de forma paralela quantidades massivas de dados e se tornaram essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial. Mas agentes IA requerem poder computacional sustentado com comunicação rápida entre núcleos de processamento e, por isso, demandam CPUs.

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