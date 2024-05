Tudo com IA: a nova busca do Google muda a forma como usamos a internet

SAN JOSÉ, CALIFÓRNIA — Há pouco mais de duas décadas, um hábito entrou na vida digital de todos que usam internet e se tornou tão comum, mas ainda tão transformadora como outras grandes inovações da história: está com alguma dúvida? Pesquisa no Google. Virou, por definição, um verbo. Abandonamos os dicionários e páginas amarelas para abrir espaço para algo mais rápido e digital.

Nesta terça-feira, 14, a empresa que definiu a experiência de busca na internet quer tomar uma nova forma com a chegada oficial da inteligência artificial generativa na Busca. Trata-se de uma cara nova para todo o serviço, com a apresentação de informações ainda mais personalizada e aprimoradas pelo cruzamento do consumo do usuário e seus interesses. Antes possível somente para quem a habilitasse, agora a ferramenta aparecerá automaticamente na hora de fazer qualquer pesquisa.

É uma mudança que vai mudar a forma como buscamos a coisa na internet para sempre: com resumos gerados automaticamente, o trabalho braçal de ir atrás da informação agora vai ficar ainda mais raro. Como disse Liz Reid, vice-presidente e Head de Pesquisa: "O Google fará o 'googling' para você".

Como funciona a IA na Busca do Google?

Em vez de dividir sua pergunta em diversas pesquisas, você pode fazer as perguntas mais complexas, com todas as nuances e advertências que tiver em mente, tudo de uma só vez.

Se alguém estiver procurando por um novo estúdio de ioga, por exemplo, pode pedir por um lugar próximo do seu trabalho e com desconto para novos membros com somente uma pesquisa.

Tudo isso é possível graças a um novo modelo Gemini personalizado. Ele reúne os recursos avançados do Gemini — incluindo raciocínio em várias etapas, planejamento e multimodalidade — com sistemas de pesquisa.

Por enquanto, a nova forma de pesquisar está disponível soAvanmente nos Estados Unidos. Segundo Sundar Pichai, CEO do Google, ela deve chegar em outros países em breve.

A nova página de Busca do Google agora traz as respostas em resumo (Google/Divulgação)

Também será possível usar o Gemini na Busca para planejar algo. O planejamento de refeições e viagens já está disponível no Search Labs, em inglês, nos EUA. Ainda este ano, o Google adicionará recursos de personalização e mais categorias, como festas, encontros noturnos e exercícios.

Converse com qualquer app

Inteligência artificial generativa do Google, o Gemini agora está disponível na grande maioria dos produtos Google. Usuários Android já podem habilitar o assistente de IA generativa no smartphone. Veja alguns exemplos de como usar o Gemini na prática:

No Google Fotos , agora é possível escrever o que você deseja pelo chatbot. Pergunte, por exemplo, qual a placa do seu carro ou quando foi a última vez que você tirou fotos na piscina, e receba a resposta imediatamente.

, agora é possível escrever o que você deseja pelo chatbot. Pergunte, por exemplo, qual a placa do seu carro ou quando foi a última vez que você tirou fotos na piscina, e receba a resposta imediatamente. Usuários do Gmail podem pedir por um resumo dos principais e-mails de alguma conta específica. Também é possível resumir reuniões que acontecem pelo Google Meet .

podem pedir por um resumo dos principais e-mails de alguma conta específica. Também é possível resumir reuniões que acontecem pelo . Feito para estudantes, o Google Notebook funcionará com um tutor com auxílio de IA (uma das novidades anunciadas ontem pela OpenAI). Usuários podem enviar perguntas por áudio, como "Consegue me explicar o que é a fórmula de Bhaskara usando um exemplo?", e receber uma resposta.

*Mais atualizações em breve (evento em andamento)

*A jornalista viajou à convite do Google