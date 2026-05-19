Google I/O 2026: IA em tudo, notebooks com Gemini e uma nova proposta de óculos inteligentes

O Google abriu nesta terça-feira, 19, em Mountain View, na Califórnia, o seu maior evento anual para desenvolvedores com uma seleta de novidades, mas com foco central em transformar cada produto da empresa em uma extensão da inteligência artificial.

O Google I/O 2026, o evento de anúncios da empresa da Alphabet, realizado no Shoreline Amphitheatre, na Califórnia, confirmou o que os rumores já apontavam, desta vez, o foco não é mais só o Android ou o Gemini isoladamente, mas a fusão completa entre sistema operacional, hardware e IA generativa em uma plataforma unificada.

Participantes passam por painel do Google I/O 2026, conferência anual da empresa realizada em Mountain View, na Califórnia, onde o Google apresentou novos produtos, avanços em inteligência artificial e mudanças no ecossistema Android. (Getty Images)

Android vira "sistema de inteligência"

A principal virada conceitual do evento foi anunciada por Sameer Samat, presidente do ecossistema Android: o sistema operacional mais popular do mundo deixa de ser apenas uma plataforma de apps para se tornar o que o Google chama de um "intelligence system".

O veículo de transformação é o Gemini Intelligence, a nova camada agêntica de IA que passa a operar nativamente em smartphones, relógios, laptops e carros.

Na prática, o Gemini Intelligence no Android vai além do assistente de voz tradicional. O sistema é capaz de fazer o preenchimento automático de formulários com contexto do usuário, navegar pelo Chrome de forma autônoma, gerar widgets personalizados por IA, e até limpar mensagens gravadas por voz antes de enviá-las — função batizada de Rambler, integrada ao Gboard.

A ideia é que o Gemini "entenda o vibe do usuário", resolva tarefas repetitivas em segundo plano e libere atenção para o que realmente importa.

Googlebooks: o laptop reinventado com Android

Uma das surpresas mais concretas do evento foi o anúncio dos Googlebooks, uma nova categoria de laptops premium construídos sobre Android e alimentados pelo Gemini. Os dispositivos serão fabricados por parceiros como Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo, e estão previstos para chegar ao mercado no outono de 2026.

Os Googlebooks chegam com suporte nativo a apps Android, espelhamento de aplicativos do celular e funcionalidades exclusivas como o Magic Pointer, um cursor inteligente que usa IA para comparar ou combinar imagens, e o Create My Widget, que gera widgets personalizados por comando de voz ou texto.

Tecnicamente, os Googlebooks rodam sobre o Aluminium OS, o novo sistema operacional da empresa que funde o ChromeOS com o Android. O Google confirmou o lançamento comercial do OS ainda em 2026, com testes restritos a parceiros previstos para o segundo semestre.

A interface mostra uma barra de tarefas central no estilo Android, com multitarefa em janelas flutuantes e integração profunda com o Gemini.

Android XR: os óculos inteligentes chegam com parceiros de peso

O Google confirmou oficialmente que vai apresentar ao vivo os primeiros óculos inteligentes com Android XR durante o I/O 2026. A empresa posiciona a plataforma como uma alternativa direta ao Apple Vision Pro e ao Meta Quest, com a diferença de que o hardware será produzido por múltiplos parceiros em vez de um único fabricante.

Entre os parceiros confirmados estão Samsung, XREAL, Warby Parker e Gentle Monster. O modelo mais aguardado é o Galaxy Glasses da Samsung, codinome "Jinju", cujos renders vazados mostram um design convencional similar ao dos Meta Ray-Ban.

As especificações indicam chip Qualcomm Snapdragon AR1, câmera Sony IMX681 de 12MP, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, lentes fotocromáticas e peso de aproximadamente 50g. O Project Aura, desenvolvido em parceria com a XREAL, também deve aparecer no palco.

Android 17 e o restante do ecossistema

O Android 17, com lançamento estável previsto para junho, vai trazer melhorias de performance, novos recursos de segurança e integração aprimorada com o Find Hub. O Android Auto recebe uma reformulação com mapas 3D, novos widgets, suporte a vídeo para passageiros e integração com calendário e e-mail para auxiliar o motorista via voz.

O Google também anunciou uma ferramenta de transferência sem fio de iPhone para Android e o recurso Pause Point, que interrompe o scroll infinito para ajudar o usuário a desconectar de forma mais consciente.